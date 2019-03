Seleção feminina de futebol atinge melhor ranking FIFA de sempre – Cm ao Minuto – Correio da Manhã

Entornointeligente.com / A seleção portuguesa feminina de futebol subiu esta sexta-feira ao 30.º lugar no ranking mundial, a melhor posição de sempre na hierarquia da FIFA, que foi divulgada e representa uma subida de dois lugares relativamente à classificação anterior. Portugal tinha terminado o ano de 2018 em 32.º lugar, após o desempenho na Algarve Cup, que contou com um triunfo sobre a Suécia, nona classificada, a impulsionar a quinta subida consecutiva em outros tantos trimestres. Num ranking que continua a ser liderado pelos Estados Unidos, a equipa comandada pelo selecionador Francisco Neto totaliza 1.668 pontos, a apenas um do 29.º lugar, ocupado pela República Checa.LINK ORIGINAL: Correio da manha

