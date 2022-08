Selena Gomez y sus 31 mejores looks de todos los tiempos que aún no hemos sido capaces de superar

Entornointeligente.com /

Todo lo que ella toca debería convertirse en tesoro nacional inmediatamente. Desde las manicuras de Selena Gomez hasta sus cortes de pelo icónicos, pasando ( of course ) por su estilo. La cantante y actriz sabe vestirse para cada ocasión y dejar grabados sus estilismos en la retina de todos sus fans : estos 31 looks lo confirman.

En Trendencias El look de invitada de Selena Gomez en la boda de Britney Spears que puedes comprar en Zara Un vistazo a… Un look de viernes de Tamara Falcó El estilo de Selena Gomez La famosa tiene 30 años y su estilo ya está más que asentado. Para las alfombras rojas ella siempre apuesta por clásicos atemporales que sabe que jamás le van a fallar, como esa vez que Selena Gomez llevó un vestido rojo en la red carpet .

Sin embargo, en su día a día la comodidad es la máxima. Selena Gomez luce los abrigos XL y las botas UGG son sus favoritas. Ella siempre anda creando combinaciones muy todoterreno y fáciles que podríamos ponernos nosotras en nuestro día a día. Una imagen vale más que mil palabras y aquí tienes 31 para inspirarte.

Los 31 mejores looks de Selena Gomez No importa la ocasión, ella siempre está perfecta. No es subjetividad, lo hemos comprobado con estos 31 looks de Selena Gomez en la alfombra roja , en mood working para ir a la oficina, en su día a día más casual e incluso en ocasiones especiales, donde la celeb siempre deslumbra.

Los mejores looks de Selena Gomez en la alfombra roja Los estilismos que Selena Gomez escoge para la red carpet pueden parecer muy eclécticos. Pero si nos fijamos con atención vemos que siempre hay un denominador común: el ingrediente seguro para triunfar . Está en forma de glitter , de vestido rojo fácil de combinar , de plumas, de satén, de diamantes o de terciopelo. Todo ello detalles perfectamente pensados para deslumbrar.

Los mejores looks de Selena Gomez para ir a la oficina Cuando la actriz y cantante se pone en modo profesional, a estilo working no le gana nadie. Ella sabe cómo combinar una camisa blanca y que sea la prenda más moderna y molona del armario. Lo mismo ocurre con los trajes de chaqueta y pantalón y las combinaciones de dos piezas ideales para la oficina.

Los mejores looks de Selena Gomez para copiar en el día a día Vaqueros, jerséis cómodos, botas, leggings o cárdigans . Selena Gomez tira de básicos de fondo de armario para vestirse en su día a día, igual que el resto de nosotras. Tiene un máster en combinar los abrigos masculinos de tendencia y siempre consigue crear looks con pantalones vaqueros cortos que parecen sacados de los 90.

Los mejores looks de Selena Gomez para ocasiones especiales Cuando se viste para matar pero sin red carpet de por medio, Selena Gomez hace magia. Sus vestidos y conjuntos de ocasiones especiales son espectaculares, muy sexys y divinos . Especial mención a su máster en combinar botas mosqueteras altas para subir la temperatura de sus looks .

