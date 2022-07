Entornointeligente.com /

Eleições Aborto legal Imagem de Júpiter Saúde mental Tragédia familiar Selena Gomez, Sandra Bullock e mais famosos já foram perseguidos por fãs 'stalkers'; conheça histórias Atriz chegou a encontrar estranho em sua casa no meio da madrugada e fez ligação desesperada para a polícia. Semana Pop relembra esse e outros casos; assista Por g1

16/07/2022 06h00 Atualizado 16/07/2022

Semana Pop conta histórias de famosos que já foram perseguidos por ‘stalkers’

Selena Gomez não estava em casa quando um homem tentou invadir o lugar no último domingo (10), em Los Angeles (EUA). Mas outras celebridades com fãs obcecados não tiveram a mesma sorte. Sandra Bullock já chegou a encontrar um estranho em sua residência no meio da madrugada. O Semana Pop deste sábado (16) conta essas e outras histórias de famosos perseguidos por «stalkers». Assista ao vídeo acima.

O Semana Pop vai ao ar toda semana, com o resumo do tema que está bombando no mundo do entretenimento. Pode ser sobre música, cinema, games, internet ou só a treta da semana mesmo.

