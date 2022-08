Selena Gomez es vista con el ex de Kylie Jenner (+IMAGENES)

Entornointeligente.com /

El cantante y la rapera fueron vistos en un local de madrugada. Selena Gómez a sus 30 años de edad es una de las solteras más codiciadas de la industria, con anterioridad se le había visto bailando con el productor Andrea Lervolino en su fiesta de cumpleaños número 30 celebrada en un yate recorriendo Capri, Italia.

Sin embargo, en horas de la madrugada se ha visto a Selena Gomez con el ex de Kylie Jenner el rapero Tyga en el mismo vehículo tras salir del Club The Nice Guy de Los Ángeles. Se le puede observar a los dos a bordo del auto en diferentes puestos.

La actriz y cantante habría llegado sola al club para pasar un agradable momento, sin embargo a la 2:30 de la mañana, se les vio salir al rapero por la puerta principal, mientras que Selena salió por la puerta de atrás.

Hace un mes en la celebración número 30 de Selena, entre los asistentes se encontraba Tyga , Camilla Cabello y Ava Max, una fiesta intima que no llego a las redes sociales, sin embargo la información se viralizo gracias al fotógrafo Dennis Gocer, conocido profesionalmente como The Collective You.

Redacción Gossipvzla Fuente Tiempox

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

