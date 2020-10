Selena Gómez llamó a Timothee Chalamet mientras estaba en la fila para votar (+VIDEO)

A lo largo de su charla, los dos revelaron que se hablan «a menudo». En un momento, Chalamet incluso declaró: «¡Selena para presidenta 2024!» Después de intentar adivinar accidentalmente la edad de Gómez . (Él pensó que ella tenía 29 años. y su reacción no tuvo precio)

Selena Gómez y Timothee Chalamet charlaron juntos en Instagram el sábado (24 de octubre) para alentar a sus fanáticos a votar en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020. Gómez llamó Chalamet mientras estaba esperando en la fila para votar en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York.

La actriz de 28 años, que parecía estar en su habitación y le preguntó a Timothee sobre la participación de votantes en la Gran Manzana durante el primer día de votación en persona del estado.

Chalamet dijo que había aproximadamente 20 personas en cola, y que las edades eran variadas.

Mientras charlaba con Selena , el actor de 24 años no solo aprovechó la oportunidad para alentar a sus seguidores a salir y votar. Sino que además expresó su deseo por quien debería ser el ganador.

«Realmente espero que este tipo pierda… oh, Dios. Creo que en Nueva York estamos a salvo, en cuanto a la victoria», dijo Chalamet , refiriéndose al presidente Donald Trump , a lo que Gómez respondió: «Me duele el estómago porque estoy nerviosa»

Recordemos que Selena reveló que votó a través de una boleta por correo ya que no puede ir en persona este año.

Los amigos y ex compañeros de reparto también hablaron sobre trabajar juntos en la película ‘A Rainy Day in New York’ , que estará disponible en VOD el 10 de noviembre.

Durante de la conversación que duró solo 10 minutos, Selena y Timothee le rogaron a sus fanáticos salir a votar temprano. De hecho, Chalamet fue directo sobre su admiración por Gómez , especialmente cuando se trata de su activismo político.

«Sé que no hace falta decirlo, y no creo que no lo digo en serio porque soy más joven que tú, pero estoy muy orgulloso de ti. Has estado en todas estas cosas» , dijo el actor refiriéndose al compromiso de Gómez de conseguir el voto.

«Me sentí así cuando filmamos nuestra película juntos. Pero siento que estás realmente en la curva con estas cosas. Es muy importante. Y estoy realmente inspirado. Lo digo en serio» continuó.

«Eso es muy dulce, gracias» , respondió la cantante.

A lo largo de su charla, los dos revelaron que se hablan «a menudo». En un momento, Chalamet incluso declaró: «¡Selena para presidenta 2024!» Después de intentar adivinar accidentalmente la edad de Gómez . (Él pensó que ella tenía 29 años. y su reacción no tuvo precio).

selena’s reaction when timothee asked if she was 29 years old sends me 😭 pic.twitter.com/qWlTHwM6dQ

— taylorde supremacy⸆⸉ (@stolenepiphany) October 24, 2020

Chalamet tuvo que despedirse para pasar a votar pero le dijo a Selena que la llamaría nuevamente cuando terminara de hacerlo.

Mira el vídeo a continuación:

