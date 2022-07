Selecção nacional sub-20 deixa escapar título europeu de andebol

Entornointeligente.com /

Em casa portuguesa, mandou a Espanha. Portugal perdeu neste domingo a final do Campeonato da Europa sub-20, em Matosinhos, com uma derrota (37-35) frente ao rival ibérico. Este poderia ter sido o primeiro título europeu da selecção portuguesa, que já tinha perdido uma final em 2010, mas a equipa volta a ficar com a prata.

Em Matosinhos não faltou nada a nível espectáculo – houve barulho do público a criar um ambiente de festa, um jogo «rasgado», resultado equilibrado e golos tremendos –, mas, para os portugueses que encheram o pavilhão, faltou o mais importante: o título europeu.

Antes da partida, Rodrigo Renones, treinador espanhol, já tinha prometido um plano particular para parar os irmãos Costa, figuras da equipa portuguesa . «Francisco e Martim são dois dos melhores jogadores da competição. Aprendemos isso sozinhos, durante a partida que jogámos contra eles. Precisamos, por isso, de deixar pouco espaço na defesa e travá-los», assumiu. E cumpriu.

Na primeira parte, a selecção espanhola não teve pudor em durante alguns momentos jogar bem à frente da linha dos seis metros, sobretudo quando a bola estava nas mãos de Martim Costa. E o jogador acabou mesmo por ir para o banco, depois algumas acções falhadas.

— Federação de Andebol de Portugal (@AndebolPortugal) July 17, 2022 A saída de Martim – até pela entrada forte de Cavalcanti – acabou por ter, curiosamente, um efeito positivo na equipa portuguesa. Os espanhóis deixaram de fazer a marcação em 5×1 e isso deu algum espaço a Francisco Costa para pegar no jogo .

Em poucos minutos, Kiko fez o seu primeiro golo, logo a seguir o segundo e depois disso duas grandes assistências em combinações aéreas com o pivot. Até entrar ao serviço em lances individuais.

Fez duas incursões pela zona interior, ganhou faltas, converteu dois livres de sete metros e ainda «sacou» uma falta atacante à Espanha.

O melhor marcador do Europeu estava a tomar conta do jogo e Portugal equilibrou uma partida que até nem começou bem – os guarda-redes portugueses estiveram muito pouco assertivos e só a entrada de Cavalcanti ajudou a forçar os espanhóis a piores situações de remate.

E ao intervalo havia 16-15 para Portugal, depois de um parcial de 5-1, curiosamente apesar de a selecção nacional até ter uma percentagem de acerto no remate inferior à espanhola.

Espanha deu a volta No regresso após o descanso houve mais Costa – mas desta vez em dose dupla. Kiko era, de longe, o melhor marcador da partida, com 11 golos em 14 remates, mas Martim voltou do intervalo mais capaz e foi engordando a conta pessoal.

Numa fase em que Portugal parecia «embalar» para o triunfo, com três golos de vantagem, houve um bloqueio total. Erros ofensivos – alguns no plano técnico – deram ataques fáceis à Espanha, que não só recuperou da desvantagem como se adiantou no marcador a cerca de seis minutos do final do jogo.

A 1m20 segundos do final, Portugal perdia por 35-34 e Kiko Costa apostou na jogada individual para empatar o jogo. Falhou e o contra-ataque permitiu à Espanha ficar a ganhar por dois, vantagem que foi reposta em um golo por André Sousa (também individualmente em destaque, com dez golos).

Com meio minuto, a Espanha enfrentava a penalização por jogo passivo, mas levou o risco até ao limite, preferindo deixar correr o relógio até ao remate final dos 37-35.

