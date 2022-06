Seleccionada croata Ana Markovic se molesta de que la llamen «la futbolista más sexy del mundo»

Entornointeligente.com /

Ana Maria Markovic es una de las promesas de la selección femenina de fútbol de Croacia y en las últimas Eliminatorias europeas para el Mundial de 2023 incluso marcó un gol. Sin embargo, en medio de su alta exposición de los últimos meses, distintos medios europeos la presentan como «bomba rubia» o «la futbolista más sexy del mundo» .

En una entrevista con el medio alemán 20Min, la delantera, de 22 años, expresó su molestia por algunos apelativos acuñados por la prensa para referirse a ella.

«Me gustaban los artículos que me llamaban guapa, porque me alegra saber que soy guapa. Pero luego aparecieron artículos en los periódicos en los que me describían como la futbolista más sexy. No me gustó eso. También por mi familia . Creo que hay que tener cuidado con lo que se escribe sobre la gente, sobre todo si no la conoces», señaló.

Reconoció, además, que los comentarios sobre su físico la incomodan porque siente que se centran más en su apariencia que en sus aptitudes deportivas . » Mucha gente me escribió y pretendió ser una especie de manager, pero sé exactamente lo que quieren de mí. Nunca me han visto jugar al fútbol y solo se fijan en mi aspecto . Creo que es una lástima, que la gente así debería informarse más y ver lo que puedo hacer como futbolista. Muchas personas me han dicho que soy bonita y que solo por eso pueden hacer algo de mí en las redes sociales y quieren ganar dinero con ello», lamentó.

También contó que algunas personas le han enviado fotos indebidas a sus cuentas en redes sociales : «Es realmente feo, no sé por qué la gente hace esto (…) a veces recibo mensajes extraños de personas que escriben que quieren asistirme y, por ejemplo, limpiar los tacos de mis botines de fútbol después del entrenamiento».

La deportista nació en la ciudad de Split, al sur de Croacia, pero ha vivido desde su adolescencia en Suiza , país donde se formó como futbolista profesional, en el Grasshopper. Afirma que su compatriota Luka Modric es «un gran modelo a seguir» y que también admira a Cristiano Ronaldo, por su «disciplina» y «mentalidad». ¿Encontraste algún error? Avísanos

