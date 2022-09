Selección peruana: Reynoso apuesta por la rotación ante México y El Salvador

Entornointeligente.com /

«La intención es que un grupo juegue el sábado, contra México, y otro el martes, frente a El Salvador», dijo en rueda de prensa. México es un rival que nos puede complicar si no tomamos precauciones, remarcó Reynoso. También fue consultado sobre la decisión de la Comisión de Apelación de la FIFA que ratificó cerrar la investigación sobre la posible alineación indebida del jugador Byron Castillo, tras los recursos presentados por las federaciones de Chile y Perú, por lo que Ecuador disputará el Mundial de Catar-2022. «Nosotros nos tenemos que enfocar en lo deportivo. FIFA tiene su procedimiento. En este caso, Agustín Lozano y su equipo jurídico están viendo eso. Como decimos, zapatero a su zapato», anotó. Reynoso también dijo que le había sorprendido el presente del volante de Universitario Piero Quispe. «Es un jugador que es más de lo que yo había visto como aficionado. Me ha sorprendido gratamente, como los demás. Con el correr de los partidos seguirá mejorando. Si le sumamos a la autoestima, eso le ayudará», anotó. Explicó la decisión de liberar a los porteros José Carvallo (Universitario) y Alejandro Duarte (Sporting Cristal) para que este fin de semana puedan jugar con sus clubes en la próxima jornada de la liga nacional, previa a la gira de amistosos que la Blanquirroja disputará en Estados Unidos. «Lo que ha primado es la empatía. Si yo he ido a los clubes a tender puentes, no me puedo subir a mi caballo para mirarlos a todos desde arriba y no entablar un diálogo, en ponerme en su lugar. Roberto Mosquera me contó el tema que tienen con los porteros en Sporting Cristal. En ese afán, dijimos que si le damos la libertad a Alejandro Duarte, se tendría que hacer lo mismo con José Carvallo», sostuvo. Más en Andina Novak Djokovic rinde homenaje a Roger Federer: «más de una década de enfrentamientos increíbles» https://t.co/0XmV1yoPDN pic.twitter.com/bsd5fR6D7q

