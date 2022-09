Selección peruana para ciegos lista para jugar la Copa América en Argentina

Entornointeligente.com /

El primer gran escollo que tendrá la selección nacional será ante los ‘Murciélagos’, el afamado quinteto de Argentina, el actual medallista de plata de los pasados Juegos Paralímpicos Tokio2020, informó la Asociación Nacional Paralímpica del Perú (ANPPERU). Así comenzarán las acciones los integrantes del conjunto peruano en la Copa América que se llevará a cabo en la ciudad argentina de Córdoba entre el 20 y 29 de octubre próximo. El torneo definirá a los clasificados a los Juegos Parapanamericanos Santiago2023. Tras enfrentar a Argentina, el 23 de octubre, en los días siguientes los peruanos rivalizarán con Chile, Colombia, México y cerrará su actuación ante Brasil, el campeón paralímpico. El rol de partidos es el siguiente (todos se jugarán a las 12:00 horas: 23 de octubre: Perú vs Argentina. 24 de octubre: Perú vs. Chile 25 de octubre: Perú vs. Colombia 26 de octubre: Perú vs. México 27 de octubre Perú vs. Brasil El 28 de octubre se disputarán los partidos por el tercer y cuarto lugar, y la gran final. Más en Andina: ?? Lima confirma interés por ser sede de los II Juegos Panamericanos Junior 2025 https://t.co/HKflcdZ4ls pic.twitter.com/DxjExUvCQX

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 27, 2022 (FIN) NDP/JSO Publicado: 27/9/2022

