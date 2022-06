Selección peruana: ¿cuál sería el impacto en economía si clasifica a Catar 2022?

Entornointeligente.com /

El profesor de marketing de ESAN Graduate School of Business, Otto Regalado, declaró al Diario Oficial El Peruano que un evento de esta magnitud es el motivo principal para celebrar y dejar a un lado los problemas que muchas personas afrontan en diversos ámbitos. «Los resultados alcanzados por la selección en los últimos cuatro años hicieron que la población se sintiera muy orgullosa y representada; además, el fútbol es una actividad deportiva qué une a las personas». Con la finalidad de participar de esta fiesta, los consumidores optarán por las mejores opciones para disfrutar el repechaje y, de ser posible, una probable clasificación del Perú para el Mundial. «Ello dependerá evidentemente de la capacidad y el poder adquisitivo de las personas. Habrá algunas que manifestarán ese sentimiento comprando camisetas, otras buscarán ver los partidos en mejores equipos, por lo que la línea de electrodomésticos mostrará una importante dinámica y todo ello repercutirá en un notable dinamismo de la economía, y más aún, ahora que estamos saliendo de una etapa muy difícil generada por la pandemia», aseveró Regalado. Del mismo modo, aseveró que aún hay tiempo para que muchas personas viajen a Doha, sede del repechaje, para ver el partido de Perú frente a Australia. «Hoy, las agencias de viajes impulsan la venta de paquetes especiales que, seguramente, muchos optarán por adquirir, lo que también se reflejará en el desempeño de la economía este año», precisó. Clasificación a la vista Ante una eventual clasificación del Perú al mundial, el profesor de marketing de ESAN Graduate School of Business comentó que ello implicará también un importante movimiento empresarial porque las empresas privadas invertirán más en auspicios y publicidad, es decir, estarán mucho más activas y presentes en los partidos que el Perú juegue. «Esto significa un involucramiento general que tendrá una incidencia muy importante en los objetivos de la reactivación económica.» Agregó que eventos deportivos de esta magnitud son una especie de incentivo para que las personas consuman. «Además, no solamente se impulsa la compra de electrodomésticos o camisetas, sino que también se activan otros rubros, como, por ejemplo, restaurantes y bares, porque las personas acuden a estos locales en compañía de amigos o familiares para disfrutar de un partido de fútbol, y con mucha más razón si se trata de la selección», refirió. Para quienes se queden en casa, reunidos con la familia, está la opción de compartir piqueos, comidas y bebidas, por lo cual este segmento productivo también alcanzará una importante reactivación en sus ventas. «Para las empresas, este es una oportunidad para lograr mayores clientes mediante promociones ligadas al mundial. Tomando en cuenta que muchas de ellas tuvieron que superar una situación complicada por la pandemia, este es el momento ideal para superar esos efectos negativos y mejorar su situación en el mercado», puntualizó. A calentar, Gamarra El emporio comercial Gamarra no podía estar al margen de este partido y los empresarios se han preparado adecuadamente para ofrecer lo mejor de su producción a la «mejor hinchada del mundo». «La producción del sector textil deportivo está creciendo. Gamarra cuenta con alrededor de 1,500 empresarios de este rubro que se enfoca al 100% en todo lo que es la elaboración de camisetas, buzos, medias deportivas, shorts, poleras, casacas, gorros, es decir, todo tipo de prendas deportivas alusivas a la selección peruana», afirmó la presidenta de la Asociación Empresarial de Gamarra Perú, Susana Saldaña. La empresaria sostuvo que muchos empresarios de otros rubros, debido a la expectativa que ha generado el repechaje y el desempeño de la selección en todo este proceso clasificatorio, también han elaborado productos con motivos del equipo, como ropa para mascotas, ropa de cama, bufandas, gorros y, lo más reciente, los turbantes o shemagh, que prometen imponerse si la selección clasifica para el mundial. «Hemos previsto que las ventas de estos productos en este repechaje pueden incrementarse en un 50% en relación con los partidos anteriores. Recordemos que en los últimos encuentros de fútbol nuestras ventas subieron en 20%», precisó Saldaña. Agregó que en caso de que el Perú clasifique para Qatar 2022, las ventas y la producción podrían incrementarse hasta en un 100%. «Esto no solamente tendría un impacto muy importante en los empresarios del sector textil deportivo, sino también en otros rubros textiles. Consideramos que aproximadamente 5,000 empresarios podrían beneficiarse con estos resultados», aseveró. La presidenta de Gamarra Perú precisó que en el emporio comercial hay aproximadamente 7,000 talleres de servicios y es fundamental que todos ellos comiencen a trabajar. «Eso es importante para alcanzar este objetivo. Esperamos que se siga creciendo y que esta semana previa al repechaje, y los días posteriores, en caso de que el Perú clasifique, la demanda se expanda a por lo menos a un millón de prendas hasta el mundial», manifestó. Datos – En Gamarra, las camisetas alusivas a la selección peruana tienen precios que van desde los 10 soles y pueden personalizarse con el nombre de la persona o cualquier otro motivo que el cliente crea conveniente. – De acuerdo con la empresa Go by Touch, la demanda de puestos en el sector retail registró un crecimiento de 30% por activación de campañas en tienda y el próximo partido de repechaje. – Se estima que el costo de ver el partido de repechaje entre el Perú y Australia es cercano a los 25,000 soles. Más en Andina ???? Con un contundente ¡Arriba Perú!, las madres de los seleccionados peruanos se mostraron hoy muy optimistas y con mucha fe de que el Perú triunfará en el partido de repechaje https://t.co/rndJrInf20 pic.twitter.com/zEADx021nW

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) June 7, 2022 (FIN) DOC/VLA/JJN Publicado: 8/6/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com