Selección peruana cerró su preparación para el repechaje con la moral al tope

Sonrisas, abrazos y un ambiente de camaradería fueron el común denominador tras la práctica en el Sadd Stadium. donde los 28 jugadores culminaron sus entrenamientos para afrontar mañana el repechaje intercontinental. Cabe señalar que la única baja de la práctica fue la que sufrió Yoshimar Yotún, quien no completó los trabajos por molestias musculares y sería baja para el encuentro. El mediocampista peruano no pudo participar por tercer día consecutivo y en esta ocasión no pudo hacer ni el calentamiento previo. Todo apunta a que Christofer Gonzáles sea el principal candidato a tomar su lugar. El exjugador de Cruz Azul lleva varios días trabajando diferenciado precisamente para no presentar inconvenientes para la repesca mundialista. Sin embargo, aunque en el cuerpo técnico se mostraron optimistas, su evolución no fue tan sencilla como lo esperaban. ¡Que mañana se repitan estas sonrisas de alegría! ???? #UnidosSomosMásFuertes #ArribaPerú ???? pic.twitter.com/lodSfUmhUl

— Selección Peruana ???? (@SeleccionPeru) June 12, 2022 (FIN) JSO Publicado: 12/6/2022

