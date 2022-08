Selección nacional de beisbol sub 12 logró plata en Mundial de Taiwán

Entornointeligente.com /

La selección Nacional se prepara para el mundial Sub-15 de la categoría, que se disputará a finales de agosto

La selección de Venezuela obtuvo este domingo la medalla de plata en el Mundial de Beisbol de la categoría Sub-12, que se disputó en Taiwán. La selección vinotinto cerró su mejor actuación en la historia de la categoría.

La Federación Venezolana de Beisbol, informó que la selección nacional cayó derrotada, con un resultado adverso de 10 a 2 ante Estados Unidos.

Este logro marca el regreso al podio de los criollos y se consolida como la mejor participación del equipo en la historia de la competencia. En 2011 había logrado la medalla de bronce.

Los jugadores más destacados, eurante su participación en el torneo, fueron en la parte ofensiva, José Ramos, quien culminó su participación con 3-1, con un home run de dos carreras y una anotada. Mientras en la lomita César Gabriel Garcias, logró un inning en blanco.

De esta manera, la selección se prepara para el mundial Sub-15 de la categoría, que se disputará a finales de agosto.

