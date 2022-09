Selección Mexicana: Hirving Lozano reconoce que su familia lo convenció de regresar

Entornointeligente.com /

Hirving Lozano , futbolista del Napoli y la Selección Mexicana , reconoció que después de las múltiples lesiones que sufrió con el representativo nacional pasó por su mente el no regresar a las convocatorias con la finalidad de retomar su mejor nivel, pero su familia lo convenció de portar de nuevo la playera tricolor.

«Sí yo creo que sí (pasó por su mente el no regresar a Selección Mexicana ) la lesión del ojo fue la más complicada, pasó de todo y platicando con la familia ellos me convencieron a volver y mi deseo de estar», reconoció el ‘Chucky’ Lozano en el día de medios que organizó la escuadra azteca en Los Angeles, previo a los partidos de despedida rumbo al Mundial de Qatar 2022.

«La verdad que es muy complicado, yo pasé un año complicado en lesiones y cosas de esas, la pasé difícil, no estaba en mi mejor momento, lesión tras lesión y no podía llegar en mi mejor nivel, me apoyo mucho en mi familia y es quien me ha sacado adelante», finalizó el futbolista del Napoli en torno a este tema.

Hirving Lozano reconoció que pasó por su mente alejarse un poco de la Selección Mexicana Imago7 De igual manera, señaló que siempre ha existido pesimismo alrededor de la Selección Mexicana, luego de que tienen que remar contracorriente, por lo que ahora en el Mundial de Qatar 2022 tendrán que dar un plus para alcanzar metas importantes.

«Siempre hay ese pesimismo a la Selección Mexicana , lo han vivido los referentes, siempre lo hemos hecho, el remar contra eso, hay que aceptarlo, lo hemos demostrado, tenemos que dar un plus, pero creo que vamos por buen camino», continuó Hirving Lozano .

En el mismo tenor, el ‘Chucky’ consideró que siempre ha sido muy criticado el puesto del entrenador en la Selección Mexicana , luego de que ya le tocó vivir una situación similar en el pasado proceso mundialista con el colombiano Juan Carlos Osorio, por lo que enfatizó que no es algo nuevo para ellos.

«Siempre ha sido así, yo viví el proceso con Juan Carlos Osorio en 2018 fue lo mismo, actualmente es igual, el entrenador que viene, entrenador que sabe cómo es todo, no es algo nuevo, no sé porqué será, pero siempre son complicado los procesos para los entrenadores de Selección Mexicana «, concluyó.

