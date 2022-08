Selección de México sufre su primera gran baja para el Mundial Catar 2022

Entornointeligente.com /

Según el comunicado del Sevilla, Tecatito «ha sufrido una importante lesión en el entrenamiento de este jueves en un lance de juego sin que mediara golpe alguno». La lesión necesitó el traslado a urgencias del jugador, donde fue revelado «que padece una rotura del peroné y el ligamento deltoide del tobillo izquierdo», precisa el comunicado. El jugador de 29 años será operado este mismo jueves y según el comunicado, estará de baja «entre cuatro y cinco meses», lo que significa que el mexicano no podrá participar en la Copa del Mundo de Catar, que tendrá lugar del 20 de noviembre al 18 de diciembre. Tecatito ha jugado 71 partidos con la Tricolor y es autor de 10 goles y 10 asistencias con la selección absoluta. Presente en los partidos de clasificación al Mundial de la CONCACAF, el natural de Hermosillo no podrá disputar la Copa del Mundo, en la que México se medirá en el grupo C a Polonia, Argentina y Arabia Saudita. Tecatito llegó a orillas del Nervión en el último mercado invernal (enero pasado) por 3 millones de euros (3,05 millones de dólares) y con contrato hasta 2025, después de seis temporadas en el Oporto. Titular en la derrota del Sevilla contra el Osasuna (2-1) en la jornada inaugural de la Liga, no podrá ayudar a su equipo el viernes contra el Real Valladolid. ¡Mucha fuerza, @jesustecatitoc ! ?? Sabemos que darás todo para volver y lo harás de la mejor forma. ???? ¡Estamos contigo! ???? ???? #FuerzaTecatito #HechoDeLosMexicanos pic.twitter.com/DEgfc89d40

— Selección Nacional (@miseleccionmx) August 18, 2022 (FIN) AFP/JSO Publicado: 18/8/2022

