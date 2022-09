Selección de Irán apoya a las mujeres reprimidas

Entornointeligente.com /

Los jugadores de la Selección de Irán protestaron por las mujeres reprimidas en su país saltando al terreno de juego con abrigos negros y tapándose el escudo, en el amistoso ante Senegal el 27 de septiembre.

Irán está en medio de protestas por la libertad de las mujeres y por el fallecimiento de Masha Amini , una joven de 22 años, tras ser detenida por la Policía de la Moral por llevar mal puesto el velo.

Por tal motivo, los jugadores iraníes se involucraron en el tema. Antes de que inicie el cotejo en la ceremonia previa, los futbolistas saltaron al terreno de juego vistiendo el color negro en forma de protesto. Además, según información de El País y La Vanguardia, esto lo hicieron con el fin de t apar los símbolos de su país.

​

Iranian National Football(soccer) team wears all black to cover their country’s colors in protest of the death of Mahsa Amini. pic.twitter.com/eicXK2pcJU

— Chris Walker (@WalkerATX) September 27, 2022

Sardar Azmoun, el portavoz de la selección Uno de los futbolistas iraníes que más ha criticado el accionar de su país y que en reiteradas ocasiones manifestó su apoyo a las mujeres es Sardar Azmoun , figura de la selección y del Bayer Leverkusen.

Azmoun se atrevió a desafiar las normas que impiden a los futbolistas manifestar sus opiniones durante la concentración del equipo nacional iraní y mostró públicamente su apoyo a las protestas con un mensaje a través de las redes sociales, que podría costarle su continuidad en la s elección iraní.

«No puedo quedarme callado y si el castigo es ser expulsado de la selección nacional, es un pequeño precio para pagar por un solo mechón de pelo de una mujer iraní . Deberían avergonzarse por la facilidad con la que pueden asesinar a una persona. Larga vida a las mujeres iraníes», señaló Azmoun en sus redes sociales.

Durante el partido ante Senegal , que se jugó a puerta cerrada en la localidad austríaca de Maria Enzersdorf, Sardar Azoum fue el jugador que empató el cotejo que terminó 1-1.

El futbolista apenas festejó su gol .

