Selección de Guatemala ya no jugará con la mundialista Arabia Saudita

CIUDAD DE GUATEMALA — El partido entre la Selección Nacional de Guatemala y la mundialista Arabia Saudita finalmente no se concretó. El partido se había previsto para el mes de octubre y al no ser fecha FIFA no se buscará a otro rival. Eso permitirá que la Liga Nacional utilice las fechas para disputar una jornada del Torneo Clausura 2022, si así lo desea.

Según confirmó Gerardo Paiz , presidente de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, a ESPN Digital, el partido no se concretó porque el contratista no hizo el pago que se había solicitado para estas fechas.

Selección de Guatemala ESPN El partido había sido buscado por Arabia Saudita como parte de su preparación para la Copa del Mundo de Catar 2022 , en la que compartirá grupo con México . Se debía disputar el 27 de octubre en Riad, capital de Arabia Saudita. ‘Los Hijos del Desierto’ también tienen previstos juegos con Estados Unidos, Honduras y Panamá .

Fogueos de Guatemala Así, la Selección Nacional de Guatemala solo tendrá dos partidos de fogueo para lo que resta del año. Se medirá a Colombia y a Honduras en Estados Unidos, en septiembre.

Los dirigidos por Luis Fernando Tena jugará ante Colombia, el próximo sábado 24 de septiembre, en el Red Bull Arena, de New Jersey. Mientras, el miércoles 27 del mismo mes, enfrentarán a Honduras, en Austin, Texas.

Según la planificación del cuerpo técnico de la Bicolor, los seleccionados para los juegos amistosos se presentarán el lunes 19 de septiembre al Centro de Alto Rendimiento -CAR-.

