Selección Colombia Femenina, una campeona sin corona (Opinión)

Entornointeligente.com /

No alzó Colombia la Copa, pero quién duda de que es campeona. Porque no era fácil llegar a la final. ¡Y de qué manera lo hizo! Ganó su grupo con claridad y contundencia. Y dejó en las semifinales a Argentina, que ya sabe lo que es ser campeona, para instalarse en la final ante la pode- rosa y dominadora absoluta de la Copa América, Brasil, que ajustó ayer su octava corona en nueve ediciones.

Se quedó con la gloria Brasil, pero Colombia le hizo un partido digno, con altura y coraje, demostrando que es un equipo de respeto en el continente y que al Mundial de Australia y Nueva Zelanda, y a los Juegos Olímpicos de París no irá solo a participar.

Este equipo dio muestras de una grandeza digna de resaltar, con una Catalina Pérez inmensa en el arco, una Daniela Arias líder en la zaga, una Manuela Vanegas fuerte en defensa y peligrosa en ataque, una Daniela Montoya dominadora del centro del campo, una Leicy Santos que ratificó por qué juega en Europa, una Catalina Usme canchera y entregada, una Mayra Ramírez fuerte y buscadora permanente del gol, y una Linda Caicedo que con apenas 17 años se robó todos los aplausos y se erigió como la mejor jugadora de la Copa.

Y qué bofetada ha sido esta buena Copa América de la Selección Colombia para los mezquinos directivos del fútbol colombiano, que no han hecho más que relegar y maltratar a las jugadoras. El chiste se cuenta solo: las selecciones Sub 17, Sub 20 y de Mayores están clasificadas a los mundiales de sus respectivas ca-

tegorías, pero en Colombia no existe una liga femenina sólida y constante. Nada que reprocharles a las jugadoras nuestras. No tienen corona, pero son campeonas.

LINK ORIGINAL: El Pais

Entornointeligente.com