Kunstenaar Betrouw plaatst Suriname op wereldkaart met zelfontworpen techniek

– Suriname heeft zich op kunstgebied internationaal wederom in de schijnwerpers geplaatst. Deze keer door Floris Betrouw die met zijn twee- en driedimensionale kunstwerken in aanmerking is gekomen voor drie internationale kunstprijzen. Hij maakt kunstwerken van papier-maché dat hij zelf verder heeft verfijnd.

De waardering voor zijn zelfontworpen kunsttechniek kreeg hij in augustus voor zijn kunstwerk ‘Courage the Tiger’, waar hij de Excellent Special Recognition Award van het internationaal kunstplatform Light Space Time (LST) ontving. In oktober won hij met zijn kunstwerk ‘Life and patience of the green Iguana’ de Finalist Award voor de ‘Into the wild’ 2020 International Juried Painting & Photography Competition, georganiseerd door Camelback Gallery. Bij de International Art Gallery eindigde hij op de vijfde plaats met zijn kunstwerken. Omdat hij in de toptwaalf zit, mag de artiest deelnemen aan de internationale kunstexpo in Californië die in maart 2021 wordt gehouden. Bij deze tentoonstelling moet de kunstenaar met zijn werken aanwezig zijn.

Betrouw is door zijn mentor Rinaldo Klas aangemoedigd uit de schaduw te treden nu hij internationale prijzen heeft behaald. In 2011 en 2012 kreeg de kunstenaar nationale bekendheid met zijn deelname aan het Handicraft & Art Festival van het directoraat Cultuur.

Wanneer de Ware Tijd thuis bij hem aanbelt, is hij druk bezig in zijn atelier. Met witte verf aan zijn vingers en vegend aan zijn witte werkjas heet hij de redactie welkom. Hij laat zien waar hij mee bezig is. Een kunstwerk, afbeelding een schaap en een tekst eromheen, dat hij als cadeau wil schenken aan een kerk, in verband met zijn internationaal behaalde prijzen. “Wat je krijgt, moet je teruggeven”, zegt de kunstenaar met een glimlach

Papier-maché is materiaal dat bestaat uit (kranten)papier, water, lijm. Het wordt al meer dan 2.200 jaar gebruikt. “Een techniek die ik alleen op de lagere school heb geleerd om poppen te maken en daarna nooit meer. Het is gewoon van de ene op de andere dag in me opgekomen om hiermee te werken”, vertelt de kunstenaar, van huis uit werktuigbouwkundige. Hij maakte eerder werken van cement

Betrouw heeft zich jaren verdiept in de basistechniek van papier-maché, zodat het zo hard wordt als cement. “De eerste keer dat ik met kunst begon was toen ik dertig jaar geleden op reis zou gaan en een speciaal cadeau wilde brengen voor de familie. Op het reisbureau heb je van die landkaarten en voor mij kwamen die kaarten tot leven. Ik besloot er enkele te maken van cement”, vertelt hij

Creatief bezig zijn deed hij toen als hobby naast zijn werk totdat hij in 2011 werd overgehaald door zijn broer en diens vrouw om mee te doen aan het Handicraft & Art Festival. “Het eerste jaar dat ik deelnam viel ik niet in de prijzen, maar ik werd wel door kunstenaars ontdekt, onder wie Soeki Irodikromo en Rinaldo Klas, die persoonlijk naar me vroegen toen ik even niet in de stand aanwezig was.”

Klas, die toen directeur was van de Nola Hatterman Art Academy, wees Betrouw op zijn gave en nodigde hem uit voor enkele instructies. “Ik vroeg hem of ik geen lessen moet komen volgen, maar hij zei mij dat dit, gelet op mijn niveau niet nodig was”, herinnert de artiest zich. Betrouw mocht toen elke vrijdagmiddag langskomen en deed dat een jaar. “Toen ik hem vroeg of ik hem moet betalen voor al die adviezen, zei hij: ‘Wanneer jij groot wordt, word ik ook groot. Daarom is hij ook de eerste persoon die ik op de hoogte stelde van de prijzen.”

Klas is heel trots op zijn ‘pupil’. “Zeker als je een stukje hebt kunnen bijdragen in de inzichten, maar Floris is een geboren talent. Nog niemand anders in Suriname maakt twee- en driedimensionale kunstwerken van papier-maché en dat verdient bekendheid”, zegt Klas. Vanwege zijn grote liefde voor de natuur maakt Betrouw het liefst werken over landschappen en dieren. Hij maakt functionele kunstwerken. In zijn magazijn haalt hij een kunstwerk van in een ‘maripa boto’ beschilderde raven dat ook functioneert als staande lamp

De afgelopen vijf jaar maakte Betrouw vooral huisdecoraties of hij produceerde in opdracht. Maar het kriebelde om zich kunstzinnig te uiten en met snuffelen op internet kwam hij terecht op de website Spotify for Artists, die hij benaderde voor de verkoop van zijn werken. “Vanwege het niveau van mijn werken werd ik verwezen naar een galerie en na veel doorverwijzingen belandde ik uiteindelijk bij Lights Space Time. Ik kreeg een jaarrooster van de competities waaraan ik zou kunnen meedoen.” Momenteel is de kunstenaar aangesloten bij zeven internationale kunstplatforms. In 2021 wil hij zijn kennis delen door een cursus te verzorgen

