Seis personas detenidas en la ‘Operación Relámpago’ en Panamá Oeste

Seis personas fueron detenidas por la presunta posesión de sustancias ilícitas en una serie de operativos realizados por la Sección de Atención Primaria del Ministerio Público en la provincia de Panamá Oeste.

Los cuatro hombres y dos mujeres fueron apresados en los distritos de La Chorrera y Arraiján , confirmaron las autoridades.

En este operativo se incautaron varios envoltorios con presunta marihuana y cocaína, dinero en efectivo, pesas digitales, teléfonos móviles y un arma de fuego.

En tanto, en la playita de Bique, distrito de Arraiján dos personas fueron detenidas y además se incautó un arma de fuego.

El mayor Francisco Obaldía, de la décima zona de policía de Panamá Oeste dijo que la “Operación Relámpago” tenía como objetivo la aprehensión de personas requeridas por el Ministerio Público al estar implicadas en diversos delitos, armas de fuego y drogas.

Durante el operativo también fue aprehendido un hombre de 32 años, quien amenazaba a su cónyuge con un arma de fuego.

Todas estas personas serán puestas a disposición de un Juez de Garantías para enfrentar audiencias de solicitudes múltiples.

En los últimos días se han intensificado los operativos en la región de Panamá Oeste para ubicar a personas requeridas por las autoridades y minimizar el acionar de los grupos dedicados al narcotráfico.

