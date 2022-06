Seis padres comparten su experiencia con el postnatal masculino

Entornointeligente.com /

Compañía de telecomunicaciones entrega a los hombres siete semanas adicionales al permiso pagado que asegura la ley tras el nacimiento de un hijo. En una nueva celebración del Día del Padre, 6 de los 90 colaboradores que hecho uso de este beneficio voluntario detallan sus impresiones.

El año 2019 VTR implementó el postnatal masculino. Se trató de una las primeras compañías presentes en el país que abordó este tema de manera proactiva, entendiendo ya entonces la relevancia de coparentalidad en la crianza de los hijos.

Ad portas de una nueva celebración del Día del Padre, colaboradores de la compañía relataron su experiencia luego de haber aprovechado este beneficio voluntario. Permite a padres o cuidadores que trabajan en la compañía tomar 7 semanas de licencia adicional a los 5 días legales, pudiendo acumular en total 8 semanas remuneradas y distribuidas de corrido o con flexibilidad.

«Estamos plenamente comprometidos con impulsar la cultura de la corresponsabilidad parental y queremos ser parte de ese cambio, sobre todo en un hito tan trascendental en la vida de las personas como lo es la llegada de un hijo», explicó la vicepresidenta de Personas de VTR, Alejandra Jalón.

«El programa Parental Leave o postnatal masculino va precisamente en esa línea y además estamos convencidos que a través de este tipo de iniciativas vamos a mejorar la calidad de vida de nuestros colaboradores», agregó.

Diego Herrera es ejecutivo de Atención Clientes en una sucursal ubicada en la comuna de La Florida y en febrero de este año nació Sabrina, su segunda hija. «Para mí este es el mejor beneficio que tiene la empresa, ya que me ha dado la oportunidad de estar con mi hija desde que nació y generar un vínculo especial con ella. En la primera etapa de las guaguas es fundamental el apego y generar una conexión especial, y gracias a este beneficio tuve la chance de tener ese vínculo especial con ella», comentó.

Respecto a la corresponsabilidad parental, Herrera dijo que «poder tener la oportunidad de apoyar a mi señora con el cuidado de nuestra guagua para mí es muy importante, porque finalmente el trabajo debe ser en conjunto y ambos debemos tener el espacio para cuidar a nuestra niña».

Por otro lado, Arturo Avendaño, Ingeniero de Estrategia OTT, ocupó el postnatal masculino en el año 2020, justo cuando comenzó la pandemia. «Creo que es el mejor beneficio que entrega la empresa, particularmente para los hombres, porque sería una locura y no tendría sentido que las madres entreguen a los padres días de su postnatal. Con este beneficio se crea un vínculo distinto y yo lo comparo con otros amigos o con mi mismo padre, que cuenta con los dedos de las manos las veces que cambió pañales», aseguró.

El beneficio puede ser usado en todo Chile por los colaboradores de VTR que se transforman en padres. César Solís vive en Valdivia, es Coordinador de Gestión Ventas Zona Sur de la empresa de telecomunicaciones y es el único trabajador de compañía en la Región de Los Ríos que ha usado el postnatal masculino en lo que va de 2022: «Mi hija Florencia nació el 12 de abril de este año. Me estoy tomando el beneficio de forma parcializada para no impactar el negocio y ha sido muy satisfactorio. Para mí fue una sorpresa que la compañía entregue este tipo de beneficios que van más allá de lo legal».

«Es una tremenda oportunidad para uno como papá tener este tiempo que nos entregan para poder participar de la crianza y los primeros meses con este nuevo integrante de la familia. Estoy muy contento, no me canso de recomendar a la empresa a quien conozco. La compañía se preocupa mucho de las personas desde el punto de vista de la cultura organizacional. Mi señora también estaba muy sorprendida», indicó Solís.

Para el caso de la Región de Valparaíso, dos padres quilpueínos han tomado este postnatal. Uno de ellos es Juan Muñoz (36 años) y trabaja como Ejecutivo de Atención Clientes en una sucursal de VTR ubicada en Viña del Mar. Su hijo Iván nació el 20 de marzo de este año y dijo que «este beneficio que brinda la empresa es mágico. Realmente es increíble poder dedicarle el tiempo necesario a mi guagua y poder generar un apego especial en sus primeras semanas de vida».

«Tener 2 meses para acompañar a mi señora y mi guagua ha sido muy bueno. De hecho, cuando les contaba a mis amistades sobre este beneficio todos quedaban para adentro, no lo podían creer», afirmó el colaborador de la compañía de telecomunicaciones.

En tanto, Luis Romero es el otro colaborador que usó el postnatal masculino de la empresa durante el año 2022 en la Región de Valparaíso. EsjJefe de Proyectos del Área de Aprovisionamiento y utilizó el beneficio luego del nacimiento de Noelia, su hija menor. «Cuando me enteré del beneficio me puse feliz porque obviamente es una tremenda ayuda tener al papá cuando los hijos están recién nacidos. No sé si en otras empresas estará el beneficio, pero es una iniciativa excelente para el trabajador», comentó.

Romero agrega que «es espectacular que los primeros meses estés con tu pareja o esposa para amortiguar la gran responsabilidad que muchas veces se la lleva sola, y que sea un descanso en el sentido que no se mira como vacaciones, sino como un retiro laboral con permiso lo cual es un beneficio excelente».

Programa Parental Leave:

Postnatal masculino que permite tomar 7 semanas de licencia adicional a los 5 días legales. En total considera 8 semanas remuneradas y distribuidas de corrido o con flexibilidad. Comenzó en el año 2019. A la fecha ha sido aprovechado por 90 colaboradores de distintos puntos del país.

