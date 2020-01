Seis niños y un adulto son asesinados por una secta religiosa en la comarca Ngäbe Buglé

Entornointeligente.com /

El Ministerio Público confirmó el hallazgo de siete cadáveres dentro de una fosa común en el pueblo de Alto Terrón , corregimiento de Santa Catalina , en la comarca Ngäbe Buglé . La ubicación de los cuerpos sin vida se dio luego de una denuncia por maltrato en contra una supuesta secta que realizó ritos religiosos en dicha comunidad y que supuestamente practicó exorcismos a indígenas de la etnia Ngäbe Buglé . El dato que se maneja de forma extraoficial es que se ha reportado la desaparición de siete personas , se trata de seis niños y una adulta , dijo un testigo de los hechos entrevistado por TVN Noticias . Se pudo conocer que los presuntos asesinatos se habrían llevado a cabo entre el sábado y domingo de esta semana, reportó la periodista Kelyneth Pérez de TVN Noticias. El testigo, abordado por dicha reportera, relató que la madre de una niña asesinada, le comentó que ella no se opuso a dicha muerte, porque los pastores le habían confirmado " que la menor no había aceptado a Cristo" . Las muertes y abusos habrían ocurrido dentro de la iglesia de dicha secta, un choza amplia y apartada , según las imágenes de TVN. El entrevistado manifestó que la mayoría de los crímenes fueron por asfixia mecánica y que entre las víctimas hay un niño de apenas un año. Las otras seis víctimas responden a los nombres de: Bellin Flores, de 33 años; José Hilario González Ríos, de 17 años; Ladys González Ríos, de 9 años; Daisy Mariela González, de 10 años; Daniel González, de 3 años e Inés Urriola Blanco, de 9 años. VEA TAMBIÉN : Denuncian a la exprocuradora Kenia Porcell y al expresidente Juan Carlos Varela Se dijo además que, luego de realizarse la excavación de la fosa , vecinos, familiares y miembros de criminalística, cargaron cubos con agua para poder lavar los rostros de los fallecidos para así reconocerlos. Incluso, varios de esos cuerpos se mantenían en estado de descomposición . Luego de que seres queridos de las víctimas reconocieron los cadáveres, funcionarios del Ministerio Público procedieron a volver a enterrarlos en el mismo sitio donde fueron hallados. También trascendió que los mismos pobladores de Alto Terrón, iban a tomarse la justicia por sus manos cuando alertaron a las autoridades de lo que estaba sucediendo. En las imágenes de televisión se pudo apreciar que se trata de una zona boscosa y de difícil acceso . Para llegar ha que recorrer cuatro horas a pie. Por otro lado, hay 15 personas heridas que están siendo atendidas en el Hospital Regional Dr. Luis "Chicho" Fábrega, en la provincia de Veraguas. Están recibiendo primeros auxilios en ese centro médico porque hasta ahí fueron trasladados en helicópteros desde la comarca Ngäbe Buglé por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) la mañana de este miércoles. Esas personas fueron lesionadas con golpes proprocionados por los supuestos pastores de dicha secta religiosa. VEA TAMBIÉN : Precio de la gasolina y el diésel baja un centavo por 15 días Por último, se confirmó la detención de diez miembros del grupo religiso quienes serán procesados en los próximos días en la jurisdicción de Veraguas. Entre los aprehendidos hay dos menores de edad, confirmó Alexis Muñoz , director encargado de la Policía Nacional. #Último Iglesia del Dios Vivo Columna y Apoyo de la Verdad 'La Luz del Mundo', se pronuncia. Líder afirma que no tiene presencia en la comunidad de Alto Terrón, en Santa Catalina en comarca Ngäbe Buglé y rechaza abusos. #JudiciaPA #ProvinciasPA https://t.co/02sSpmtWZU pic.twitter.com/TBxwcY8woF — PanamáAmérica (@PanamaAmerica) January 15, 2020

