Seis mules o sandalias de tacón sensato tan cómodas como bonitas que son y serán tendencia en verano

Entornointeligente.com /

Hace ya varios meses que se hacía viral un video con una chica que trataba de andar (sin éxito) con tacones tras los meses de confinamiento y aunque estaba grabado en clave de humor, yo no pude sentirme más identificada…

Y es que desde comienzos de 2020 los tacones han pasado a un segundo (o tercer) plano en mi vida pero con la llegada del verano y la vuelta a las bodas , me resulta difícil obviarlos, aunque no me encuentre del todo preparada para abandonar la comodidad de mis zapatillas.

En Trendencias 11 ideas para llevar chanclas en la ciudad que hemos fichado a las que más saben de moda Por suerte, las tendencias a veces dan tregua y el tacón ancho de diseño cuadrado es una de las opciones favoritas de esta temporada. Por eso he fichado estas nueve sandalias y mules con este modelo de »iniciación» (o más bien, reiniciación) para las que necesitamos un pequeño entrenamiento antes de pasar al tacón de aguja y no queremos perder ni un poquito estilo :

La primera de las opciones que nos conquistan son estas mules de tacón cuadrado con una altura tan razonable que seguro resultan cómodas durante todo el día. El diseño de tiras en color crema combinado con el tacón de efecto madera le aporta ese toque elegante pero original que las convierte en el perfecto aliado 24/7.

Este modelo casi plano está disponible también en otras dos tonalidades: un práctico color negro y en una opción más atrevida color verde agua. Las firma la marca de Amazon Find y las tenemos por 60,30 euros.

Marca Amazon – Find. Inset Heel Strippy Mule – Sandalias con punta abierta Mujer

PVP en Amazon 60,30€ Si prefieres ir sobre seguro, probablemente unos mules te parezcan algo arriesgados, por eso estas sandalias de tacón medio, con tiras y cierre de hebilla al tobillo son perfectas para volver a las alturas con estabilidad. Hablamos de un diseño tan sencillo que resulta atemporal y que podemos llevar en nuestros looks de día sin problema.

Esta propuesta de Find (marca propia de Amazon) está disponible en cuatro versiones: malva, negro, print animal y color camel, en definitiva, para todo tipo de estilos y gustos desde 26,40 euros.

find. Lace-s-2-47 – Sandalias con punta abierta Mujer

PVP en Amazon 26,40€ De vuelta a los mules y poniendo el foco en el diseño patrio -concretamente en Ángel Alarcón-, fichamos unas mules de tacón sensato, con tejido acolchado que nos aporta sujeción extra a la hora de andar y una sensación mullida súper confortable.

El patrón es tan sencillo como elegante: una tira delantera de ancho medio con un diseño uniforme en un color amarillo subido para aportar luz y alegría a cualquier estilismo del verano. Las encontramos rebajadas en el Corte Ingés por 85 51 euros.

Mules de mujer en piel amarilla con pala acolchada

PVP en El Corte Inglés 51,00€ Los mules con tiras cruzadas son sin duda los que me resultan más cómodos, ya que al crear ese efecto X cubren más el pie y suman estabilidad a la hora de caminar. Es el caso de estas sandalias firmadas por Castamare con un tejido de piel sintética en relieve azul marino y un tacón ancho de 5 centímetros.

El combo perfecto entre diseño y comodidad que podemos llevar a diario o con estilismos más sofisticados para una noche de verano. Las encontrarás en Amazon desde 52,90 39,90 euros (aunque el precio varía en función de la talla y el estampado que elijas).

CASTAMERE Zapatos de Tacón Mujer Punta Abierta Sandalias Talón Abierto Ancho Tacón 5CM

PVP en Amazon 39,90€ Las mules son sin duda las protagonistas de este recopilatorio, junto con la marca Find que es la que más opciones nos propone de este tipo de calzado. En este caso fichamos estas con tiras cruzadas que crean una línea de nudos súper original en el centro y que cuentan con un tacón efecto madera que a penas supera los cuatro centímetros.

Un modelo tan clásico como original (sí, es posible, estas sandalias son la prueba) que encontramos en dos versiones distintas pero igual de prácticas: en color negro y en marrón desde 53 euros (como siempre, el precio puede variar en función del color y la talla).

Marca Amazon – Find. Weave Block Heel Mule – Sandalias con punta abierta Mujer

PVP en Amazon 53,00€ Los colores vivos son siempre apetecibles en verano, en cualquier prenda o calzado, también en las sandalias, por eso estas fucsia de hebilla con tira trenzada en la parte frontal son tan ideales como románticas. Una opción perfecta para pisar con garbo y seguridad una boda (sin perder un ápice de comodidad gracias a su tacón cuadrado de 4,5 centímetros).

Las tenemos también disponibles en colores más clásicos como el negro o el beige, todas ellas fabricadas en piel sintética y con cierre de hebilla para mayor estabilidad. Lo mejor de todo, su precio, desde solo 27,95 euros.

Sandalia de Tacon Bajo, Comodos, con Pala Entrelazada, y Cierre de Hebilla, Primavera Verano 2022

PVP en Amazon 27,95€

Otras ofertas interesantes Si tu almohada tiene más de dos años, ha llegado la hora de cambiarla y estas son seis buenas opciones Cada cosa en su sitio: los seis accesorios para organizar la cocina que realmente merecen la pena No solo capazos: seis bolsos ideales para llevar todo lo que necesitamos a la playa o la piscina Recuerda que puedes seguir ahorrando cada día con los cupones descuento de Amazon

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Trendencias Shopping en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Instagram , Facebook y la revista Flipboard .

Nota: a lgunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Trendencias Fotos | @ninasandbech , Amazon.

LINK ORIGINAL: Trendencias

Entornointeligente.com