Seis momentos, seis meses de guerra

O presidente russo, Vladimir Putin, lançou a 24 de fevereiro a sua «operação militar especial» com o objetivo de «desnazificar a Ucrânia», exigir que nunca adira à NATO e proteger as autoproclamadas repúblicas de Lugansk e Donetsk, cuja independência reconhecera na véspera. São bombardeados vários alvos em mais de uma dúzia de cidades, incluindo Kiev, e a invasão avança do norte, sul e leste. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, promete ficar e lutar.

Massacre de Bucha Vala comum junto à igreja de Bucha.

© Sergei SUPINSKY / AFP

Putin pensava que a invasão seria rápida, não tendo contado com a resistência ucraniana. Os russos conquistaram, nos primeiros dias, Kherson, a sul, e chegaram às portas de Kiev, mas não entraram – tal como na segunda maior cidade, Kharkiv. Em abril, começam a retirar do norte, dizendo que se vão focar em conseguir o controlo da região do Donbass, no leste. À medida que vão retirando, deixam a descoberto as barbaridades, incluindo o massacre de Bucha, onde centenas de corpos foram deixados nas ruas ou enterrados em valas comuns.

Subscrever A resistência na Azovstal A siderurgia Azovstal, último posto da resistência em Mariupol.

© STRINGER / AFP

A siderurgia de Azovstal, onde milhares de combatentes resistiram durante semanas, tornou-se num importante centro de resistência ucraniana, forçando os russos a concentrar os esforços na área e travando o seu avançou noutras zonas. A cidade de Mariupol, no sul, que está praticamente 90% destruída e onde se estima que terão morrido 20 mil pessoas, acabaria por cair a 21 de maio. Isto depois de Kiev ter dado ordem às tropas que resistiam – muitas, membros do Batalhão de Azov, considerado neonazi por Moscovo – para se entregarem. Cerca de 2500 soldados renderam-se em Azovstal e foram feitos prisioneiros pela Rússia.

A conquista de Lugansk Distribuição de comida em Lysychansk, última cidade a ser conquistada em Lugansk.

© Olga MALTSEVA / AFP

No início de julho, as forças russas assumiram o controlo das cidades de Lysychansk e Severodonetsk, conquistando assim Lugansk – que junto com Donetsk forma Donbass. Donetsk tem sido desde então o objetivo de Moscovo, que enfrenta a contrarresistência ucraniana no sul para tentar recuperar o controlo de Kherson. Além disso, várias explosões dentro do território da Crimeia (anexada pela Rússia em 2014) têm obrigado os russos a repensar a segurança da província.

O desbloqueio dos cereais Soldado russo junto a um campo de cereais ucraniano.

© EPA/SERGEI ILNITSKY

A guerra e o bloqueio naval russo no Mar Negro impediram durante meses a saída dos cereais da Ucrânia, que é um dos maiores exportadores mundiais. Pelo menos 20 milhões de toneladas estavam bloqueados nos silos ucranianos, tendo um acordo entre Moscovo e Kiev, negociado com o apoio da Turquia e da ONU, sido assinado a 22 de julho. Aos poucos, os navios com os cereais começam a sair dos portos, mas a guerra deverá provocar uma queda da produção este ano e complicar ainda mais a crise alimentar mundial.

A ameaça nuclear Soldados russos junto à central nuclear de Zaporíjia.

© EPA/SERGEI ILNITSKY

Nos primeiros dias de março, a Central Nuclear de Zaporíjia, a maior da Europa, caiu nas mãos dos russos, continuando os funcionários ucranianos a operar sob o controlo de Moscovo. Nas últimas semanas, Rússia e Ucrânia têm trocado acusações sobre a responsabilidade de uma série de ataques na zona, que fizeram soar os alarmes de um acidente nuclear pior do que Chernobyl (onde os russos também estiveram durante 12 dias). A comunidade internacional apela à contenção de ambas as partes em redor da central, com Kiev a acusar Moscovo de armazenar armas no local e lançar, a partir dali, vários ataques.

