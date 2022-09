Seis Federaciones del Trópico se declaran en emergencia e insisten en renuncia de Del Castillo

Entornointeligente.com /

Las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba se declararon hoy en emergencia ante los ataques de la oposición, algunos miembros del MAS y de ministros de Estado en contra de los líderes de esta organización social y el presidente del partido azul, Evo Morales.

El dirigente Florencio vallejos, de la Federación Yungas Chapare, afirmó que los productores del trópico se encuentran «susceptibles» y en «estado de emergencia» por las últimas declaraciones de personeros de la oposición de los ministros de Gobierno, Eduardo del Castillo, y de Justicia, Iván Lima, sobre los conflictos internos del MAS.

Del Castillo afirmó que el expresidente Evo Morales, también presidente de la Seis Federaciones, tiene un «cáncer» que sería su exgabinete de ministros. Luego aclaró que se refería solo a dos exministros.

«Nosotros venimos decir que tal vez nuestro hermano ministro de Gobierno está equivocándose al decir que no se refería a todos los ministros sino a solo dos exmisnitros, ahí nuevamente damos a conocer que las equivocaciones que día a día comente y no puede ser el hermano ministro, pedimos que reflexione y recapacite y haga buena gestión y si no puede que dé el paso al castado», dijo.

