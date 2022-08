Entornointeligente.com /

Seis em cada 10 vagas formais geradas no Brasil nos últimos 12 meses vieram de microempresas, diz Caged Entre julho de 2021 e junho deste ano foram criados mais 2,6 milhões empregos formais – 64,8% em empresas com até quatro funcionários. Analistas afirmam ser preciso ter políticas que ajudem a manter essas empresas no mercado. Por Jornal da Globo

17/08/2022 01h24 Atualizado 17/08/2022

Seis em cada 10 vagas formais geradas no Brasil nos últimos 12 meses vieram de microempresas

De cada dez vagas formais geradas no Brasil nos últimos 12 meses, seis vieram de microempresas, aponta um levantamento do Caged. Entre julho de 2021 e junho deste ano, foram criados mais 2,6 milhões empregos formais – 64,8% em empresas com até quatro funcionários.

Luciana Castro começou fazendo bolo para os filhos, mas os pedidos começaram logo que ela postou a primeira foto nas redes sociais.

«Uma amiga comentou querendo encomendar. Ela achou que eu estava comercializando. Ela falou: ‘Lu, você está vendendo?’. Eu falei: ‘Não, mas posso’», comentou a empreendedora.

Os pedidos cresceram tanto que ela deixou o emprego numa multinacional para empreender. O café de Luciana está pronto para ser inaugurado nesta semana, em Belo Horizonte. E com três funcionários contratados.

«É um processo gratificante também. A gente sonhar com o trabalho, tornar esse trabalho algo real e concreto e, mais do que isso, promover para que isso seja o trabalho e o sonho de outras pessoas também», completa Luciana.

Analistas afirmam é preciso ter políticas que ajudem a manter essas empresas no mercado. (Veja na reportagem completa acima)

LINK ORIGINAL: G1 Globo

