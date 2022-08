Seis claves para prepararte desde la universidad y ganar Beca Generación del Bicentenario

Entornointeligente.com /

Kelly Regalado y Martín Querevalú, ganadores de Beca Generación del Bicentenario, en los años 2019 y 2020, respectivamente, no esperaron a culminar su carrera para empezar a luchar por sus objetivos, sino que se organizaron y prepararon desde la universidad. «Uno debe conocer todas las reglas del juego que quiere ganar. Si la meta es ser ganador de Beca Generación del Bicentenario, lo principal es conocer las bases y requisitos para postular a este concurso «, recomienda Martín Querevalú, de 28 años, quien cursa una maestría en Estudios Educacionales en la Universidad de Queensland, Australia. Puedes leer: Manuel Aspilcueta: ¿Cómo logró ser primer puesto en Beca Generación del Bicentenario? En esa misma línea, Kelly Regalado, que estudió una maestría en Gestión de Proyectos en Energía y Ambiente en IMT Atlantique, Francia, explica que, para ser un ganador de Beca Generación del Bicentenario, uno de los requisitos es ser aceptado en una institución de educación superior extranjera elegible, por lo que también es necesario tener presente los requerimientos de las universidades que son de nuestro interés. «Mientras más grande sea tu búsqueda de universidades, se te hará más sencillo saber en lo que debes prepararte» , dice la talento de 28 años. A continuación, los seis consejos que brindan ambos talentos: 1. Sé responsable con tus notas . No se trata de alcanzar la nota más alta en un curso, sino de ser responsable con las tareas asignadas, aprender y así mantener un promedio aceptable. Si notas que un curso se te hace muy difícil, busca ayuda en tus compañeros, tus docentes o a través de nuevas lecturas y ejercicios. Además, al inicio del semestre, cuando ya conoces qué cursos llevarás, sé proactivo y ve informándote sobre lo que aprenderás. Siempre ve un paso adelante. Recuerda que al culminar tus estudios universitarios deberás pertenecer como mínimo al tercio superior para postular a Beca Generación del Bicentenario. 2. Investiga sobre las universidades . De acuerdo a tus intereses, busca e infórmate sobre las universidades extranjeras a las que podrías postular cuando termines tus estudios de pregrado. Averigua los requisitos que solicitan para admitir a nuevos alumnos y organiza un resumen de los requerimientos comunes que puedas ir cumpliendo durante la universidad. 3. Estudia inglés . Es importante estudiar inglés desde la universidad o, si es posible, antes, ya que la mayoría de instituciones de educación superior extranjeras solicitan que acredites tus conocimientos en este idioma. Si no puedes pagar una academia, también es posible practicarlo con recursos gratuitos en internet o formando un grupo de estudios con tus compañeros de la universidad para compartir conocimientos. 4. Mantén buenas relaciones con tus docentes. Entre los requisitos que solicitan las universidades para admitir a nuevos alumnos está la carta de recomendación, entonces es clave que generes una buena impresión en tus docentes para que ellos puedan apoyarte cuando necesites este documento. Sé participativo en clases y únete a grupos de estudio e investigación; de esta manera, serás conocido por tu buen desempeño estudiantil. 5. Identifica tus motivos . Tu paso por la universidad es el momento más indicado para que ensayes cuáles son los motivos que te impulsan a estudiar un posgrado en el extranjero y por qué serías merecedor de una beca de estudios. Esas razones las expondrás en la carta de motivación, un documento muy importante para tu postulación y aceptación en una universidad top del mundo. Recuerda que en esta carta puedes exponer algunas de tus aptitudes que no se muestran en tus logros académicos. 6. Realiza actividades extracurriculares . La universidad no solo tiene la función de formar académicamente, sino también de formar ciudadanos con responsabilidad social. Y esto es muy valorado por las universidades en el extranjero. Por eso, es importante que realices voluntariados o formes grupos de estudios que luego ayudarán a más jóvenes. Realizar intercambios estudiantiles también ayudará a que tu CV sea reconocido por las instituciones de educación superior, porque te hará diferente a los demás postulantes. Para ello, puedes estar en constante comunicación con los responsables de la oficina de intercambio estudiantil de tu universidad. Para mayor información sobre el concurso Beca Generación del Bicentenario puede ingresar la página web del Pronabec , visitar sus redes sociales o llamar a la línea gratuita 080 00 00 18 o la central telefónica (01) 612 82 30. Más en Andina: ¡Todo un genio! Joven invidente ingresó a la UNI resolviendo problemas mentalmente ?? https://t.co/xh991uhPM7 ? A los 17 años, Sebastián Ramón León consiguió una vacante en la carrera de Matemática pic.twitter.com/1C25nQdOWq

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 22, 2022 (FIN) NDP/ICI Publicado: 24/8/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com