Seis años llevan las obras inconclusas en urbanismo Antonio Ricaurte en Maracay

Por: Corresponsalía La Patilla

El proyecto que comenzó en octubre de 2014 y consta de 12,4 hectáreas, contemplaba la construcción de mil 520 apartamentos distribuidos en 76 edificios, tres centros de educación inicial, una escuela básica y un ambulatorio.

Sin embargo, la realidad de estas obras que fueron prometidas para el año 2016, es completamente distinta. Monte, vigas y bloques de ladrillos es con lo único que cuentan.

En este sentido, una de las vecinas que prefirió no identificarse, señaló que han sido «infinitas» las veces que las familias aragüeñas han solicitado esperanzadas la conclusión de estas viviendas que les prometieron en campaña electoral.

«Aquí han venido personas y me preguntan cómo pueden hacer para ser adjudicados en un apartamento de estos, pero yo no pertenezco a ninguna institución, ni sé nada de eso. Y hay otros que vienen a preguntar si es cierto que reactivarán las obras porque esa es la información que les han dado. Pero eso está paralizado desde hace años y no se ve movimiento de nada», señaló.

Es importante recordar que en abril del pasado año 2021, el entonces gobernador, Rodolfo Marco Torres, mantuvo una reunión con el ministro de Hábitat y Vivienda, Ildemaro Villarroel, en la que conversaron acerca de la reactivación de la construcción de 220 viviendas, que serían culminadas a través de empresas nacionales y con el apoyo de la Escuela del Constructor Popular.

