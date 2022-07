Segurança disse que suspeito de atacar homem em vagão do metrô estava agressivo: 'Ele também tá usando a esposa aqui como escudo'

Entornointeligente.com /

Vídeo mostra homem agredindo sushiman dentro do vagão do metrô do Rio

O suspeito de agredir o sushiman Paulo Vítor dentro de um vagão no metrô no Rio foi abordado por um segurança enquanto se aproximava da escada rolante da estação Antero de Quental. Um vídeo da câmera que fica acoplada no uniforme do segurança mostrou quando o profissional pediu para falar com o suspeito, que conseguiu deixar o local sem dar explicações.

Após um breve diálogo entre os dois, o segurança disse, via rádio, que o homem estava agressivo e que usou a esposa como escudo.

«Tô sozinho, ele tá muito agressivo e tá me ameaçando. Ele também tá usando a esposa aqui como escudo», disse o segurança.

Guarda do metrô do Rio aborda homem que agrediu passageiro; veja vídeo

O homem é suspeito de agredir Paulo Vítor por causa de xenofobia, já que o sushiman é nordestino. Um vídeo do circuito interno dos vagões mostra que Paulo Vítor estava sentado, de cabeça baixa, quando o homem da frente levantou do assento e o agrediu, aparentemente sem motivo. Paulo Vítor sofreu uma lesão no olho e teve traumatismo craniano.

A agressão aconteceu no dia 7 de junho, por volta das 23h, mas as imagens só foram divulgadas nesta quinta-feira (28). Em entrevista ao Bom Dia Rio, Paulo Vítor disse que não conhecia o agressor.

«Não conhecia o cara, não conhecia a mulher. Não fazia nem ideia se era um casal ou não. (…) Pra mim foi uma coisa sem explicação. O que aconteceu eu sei, agora, o por quê é que tem que ser explicado, tem que ser identificado.»

Abordagem do segurança

A agressão aconteceu antes do agressor sair no vagão. Após descer na estação Antero de Quental, o segurança abordou o homem de forma pacífica. Leia o diálogo entre abaixo

Segurança: 'Boa noite, amigão, posso falar contigo?'

Suspeito: 'Não encosta em mim, não encosta em mim.'

Segurança: 'Eu só to perguntando o que aconteceu. Aconteceu alguma coisa dentro do trem?'

Suspeito: 'Não entra não, não entra não.'

Segurança: 'Vou pedir pra você aguardar.'

Suspeito: 'É vacilão, é vacilão.'

No vídeo da câmera do uniforme do segurança também possível ouvir uma voz pedindo mais apoio. «Solicita apoio aí, pede pra direcionar pra sala, pra gente poder manter que tem uma pessoa machucada.»

O segurança continuou pedindo para que o homem aguardasse.

Segurança: 'Aguarda por favor, amigão.'

Suspeito: 'Eu tô no meu caminho. Não entra no meio caminho, não.'

Segurança fala em rádio: 'Tô sozinho, ele tá muito agressivo e tá me ameaçando. Ele também tá usando a esposa aqui como escudo.'

Suspeito: 'É vacilão! É vacilão.'

Segurança: 'Vai lá, vai lá.'

Mulher grita: 'Pelo amor de Deus, vamos embora.'

***

