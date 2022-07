Segundo tiempo: Alianza Lima derrota 2-1 al Sport Boys Matute

Entornointeligente.com /

El primer tiempo fue todo de Alianza Lima y eso e vio desde el primer minuto cuando los dueño de casa coparon todo el terreno de juego haciendo retroceder a los «rosados». La primera jugado de peligro salió de los pies de Josepmir Ballón, quien de un remate potente desde unos 20 metros casi vence al arquero Patricio Álvarez, quien con los dedos le quitó la etiqueta de gol. Sport Boys también intento elaborar jugadas de peligro teniendo como actores principales a Garro dándole salidas por derecha. Sus socios fueron Diego Saffadi y Guevgeozián. El mejor desempeño de Alianza comenzó a consolidarse desde los 15 minutos cuando Cristian Benavente con un gol de gran factura pone el 1-0. La jugada nació tras un pase, dentro del área rival, de Aldair Rodríguez para el Chaval, quien la baja de pecho y de remate colocado pone el balón dentro del arco de Álvarez. Este tanto fue el sexto que anota Benavente con la camiseta de Alianza Lima y lo constituye en uno de los mejores valores de la presente temporada. Boys intentó hacer daño el arco de Saravia y tuvo una posibilidad, en el minuto 23, cuando Saffadi remata fuerte a las manos del arquero aliancista. Luego de esta acción, los «íntimos» comenzaron a tocar e hicieron la presión alta en el área «chalaca». Precisamente a los 38 minuto, los dueños de casa encontraron el segundo tanto. Hernán Barcos apareció en toda su dimensión porque solo, dentro del área rosada, luchó contra varios defensores y logró hacer un toque suave para Pablo Lavandeira, quien no falló para la alegría de más de los 25 mil aficionados en Matute. La previa Alianza Lima, vigente campeón del fútbol peruano, intentará sumar su segunda victoria consecutiva en lo que va del Clausura. Llegan a este cotejo tras ganar 2-1 en su visita al Atlético Grau en Piura. Los goles fueron convertidos Cristian Benavente y Pablo Lavandeira, dos de sus mejores figuras en la actualidad. Por su parte, la escuadra ‘rosada’ no pasa un panorama tan diferente a su rival de turno, aunque sí debe mantener el ritmo para descartar pelear el descenso a final de temporada. Así, en su debut en el Clausura, el equipo del puerto del Callao goleó 3-0 a UTC de Cajamarca. No obstante, con 21 puntos en la Tabla Acumulada, Boys se encuentra a solo seis unidades de puestos a la Liga 2 (Segunda División). Cabe resaltar que la última vez que Alianza Lima recibió a Sport Boys en Matute, el resultado favoreció a los ‘blanquiazules’ por un contundente 3-0. Como se sabe este partido solo se juega con hincha local, es decir de Alianza Lima. Los aficionados podrán seguir las incidencias del cotejo vía GOLPERU (canales 14 y 714 HD). ¡QUÉ TAL GOLAZO! Hernán Barcos ????? hizo lo que quiso y Pablo Lavandeira ?????? marcó el 2-0 de @ClubALoficial ???. ?? Mira el partido por GOLPERU, canal exclusivo de Movistar TV: señal 14 y 714 HD. ?? Contrata aquí Movistar TV: https://t.co/ELe2V9HkQB #LIGA1BETSSONXGOLPERU pic.twitter.com/5DUn69Abtr

