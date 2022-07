Segundo Meléndez, María Verdeal y Felipe Mujica se mantienen al frente del MAS

Entornointeligente.com /

La directiva nacional del Movimiento al Socialismo (MAS) se va a mantener después de un proceso de consulta interna, puntualizó este lunes Felipe Mujica, secretario general del partido.

Segundo Meléndez sigue al frente de la presidencia, María Verdeal continúa en la vicepresidencia y Mujica en la secretaria general.

Recordó que el MAS realizó la elección de autoridades a escala nacional y regional, lo que se hizo «en concordancia con lo que decimos a Venezuela: es necesario el diálogo, la reconciliación».

Mujica indicó que las planchas se acordaron por consenso, por encima de las diferencias políticas y personales. «Lo que estamos diciendo que hay que hacer con Venezuela, nosotros lo hemos practicado también».

Ahora le corresponde a la comisión electoral recoger las actas y enviar al CNE todos los documentos, puntualizó. Hay que hacer la juramentación de las autoridades en cada uno de los estados, y posiblemente a finales de septiembre se efectuará la convención política para construir una nueva narrativa y resolver la incomunicación entre políticos, partidos y ciudadanos, acotó en entrevista con Unión Radio.

El dirigente resaltó que «por los momentos» no van a hablar de ningún candidato para las elecciones presidenciales. «El outsider no existe sino hasta el momento en que aparece», enfatizó. «Aparece cuando el resto de los candidatos no reúne las condiciones».

