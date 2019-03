Segunda temporada de “Umbrella Academy” estará llena de sorpresas

Entornointeligente.com /

El capítulo final de Umbrella Academy nos ha dejado con bastantes incertidumbres dentro de la serie original de Netlix. Los viajes en el tiempo y jóvenes — adultos con superpoderes nos va enganchando con el pasar de cada capítulo.

Muchos han tenido que repetir dos veces algún episodio para obtener una visión clara de lo que esta pasando. A inicios de marzo se confirmó la noticia que Umbrella Academy tendrá una segunda temporada y esto es lo que depara.

Novedades Entre las principales novedades que se vienen esta el origen de los poderes de cada uno de los miembros de la escuela. Vanya y su poder oculto y lo necesario que será para prevenir el Apocalipsis y de esta manera prevenirlo. Aún no se descubre por que se produjo el insólito hecho de los nacimientos de manera inédita de varios bebés en la misma fecha y que pasó con los demás.

Otros apuntan al origen del excéntrico millonario y padre adoptivo de los siete y creador de Umbrella , ya que en el capítulo 10 se ve que deja a su amada y viaja, pero aún se desconoce donde su origen y el espacio temporal donde se encuentra.

No nos olvidemos de la comisión y descifrar quien los dirige y que importancia tendría para el bienestar o problemas para los siete de Umbrella Academy.

El director de la serie ha mencionado que queda mucho que desarrollar en la serie, debido a que el anime tiene más de 8 tomos y que desarrollar la segunda temporada tardaría un aproximado de 18 meses; es decir la serie llegaría en 2020.

