¿Seguir o no con la mascarilla? Decisión responsable y personal

Entornointeligente.com /

A partir de mañana, cada cual tomará la decisión de continuar o no utilizando el cubrebocas para evitar posibles contagios de covid-19

A partir de este lunes, 11 de julio en Panamá se eliminará el uso obligatorio de la mascarilla en espacios abiertos y cerrados, con excepción de las instalaciones de salud y el transporte público de pasajeros, pero la utilización de este equipo de protección será, según la decisión que tome cada persona de continuar utilizándola o no como medida opcional para evitar posibles contagios a causa de la covid-19.

«Yo estoy para ver si me la coloco o no, hay lugares que siguen siendo muy concurridos aunque no sean transporte público, es un lugar de riesgo, los ascensores son lugares de riesgo, porque son espacios pequeños y muy cerrados que tú no sabes quién entro antes que tú, si estornudo o no, si tú estás en una reunión es un espacio cerrado, pero tú ves que la cantidad de público que hay es significativa, ponte la mascarilla, y ahora eso va ser el reto que va a tener la población», dijo la Dra. Gladys Guerrero, jefa de la Unidad de Inteligencia Sanitaria de la Caja de Seguro Social (CSS).

VER TAMBIÉN Uso de mascarillas en el Metro de Panamá será obligatorio

La Dra. Guerrero agregó que tras dos años del uso obligatorio de la mascarilla, es comprensible que las personas sientan la necesidad que se restringiera su uso, tal como ocurrió en otros países que tomaron la decisión de eliminarla ante una disminución de casos, «pero mira lo que pasó en Perú, este país después que la quitó ha vuelto a poner la mascarilla, porque se le incrementaron los casos de manera importante».

Ante este escenario, la especialista reiteró que las personas deben tomar la decisión correcta y oportuna, sobre todo, aquellas con enfermedades crónicas y las que tienen su sistema de defensa debilitado por cualquier padecimiento, a fin de no ponerse en riesgo.

LINK ORIGINAL: ElSiglo

Entornointeligente.com