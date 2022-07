Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Vacinação infantil Destaques do Fantástico Telemarketing suspenso Anitta X Melody Por Andréia Sadi

Formada pela PUC-SP em jornalismo, é âncora do Estúdio i, na Globonews, além de comentarista política no g1 e na CBN

Seguindo roteiro de ataque às urnas, Bolsonaro faz encontro com diplomatas estrangeiros e escala ministro da Defesa Reunião faz parte da estratégia de Bolsonaro para levantar suspeitas sobre sistema eleitoral para contestar resultado das urnas em caso de derrota. Chanceler brasileiro minimiza e chama evento de «briefing de segurança».

18/07/2022 09h09 Atualizado 18/07/2022

1 de 1 Bolsonaro acumula histórico de ataques ao sistema eleitoral brasileiro — Foto: Getty Images via BBC Bolsonaro acumula histórico de ataques ao sistema eleitoral brasileiro — Foto: Getty Images via BBC

O presidente Jair Bolsonaro ( PL ) montou um briefing (conjunto de informações a ser apresentado em uma reunião) para apresentar nesta segunda-feira (18) a embaixadores, em Brasília, a respeito das urnas eletrônicas. A reunião é parte da estratégia de Bolsonaro de levantar suspeitas sobre o sistema eletrônico eleitoral – para, numa eventual derrota, contestar o resultado das urnas.

Oficialmente, Bolsonaro disse na live da semana passada que convidaria os embaixadores para falar «como é o sistema eleitoral brasileiro». «Será um PowerPoint mostrando tudo o que aconteceu nas eleições de 2014, 2018, documentado, bem como essas participações dos nossos ministros do TSE, que são do Supremo, sobre o sistema eleitoral», disse.

Por 'dever de imparcialidade', Fachin recusa convite de Bolsonaro para reunião com embaixadores

O blog procurou o ministro das Relações Exteriores. Carlos França disse que o presidente «está no direito de se manifestar» e que ele tem um «estilo muito direto». «E ele achou que era o caso de fazer um briefing sobre segurança para os embaixadores».

Perguntado se a reunião não traria mais prejuízos à imagem do Brasil, França diz que sistemas eletrônicos em diferentes áreas – como bancos – sofrem ataques e que acredita que a ideia do presidente é discutir o aperfeiçoamento das urnas.

Mas não é disso que se trata. O presidente Bolsonaro tem preparado o terreno ao levantar dúvidas sobre o sistema eletrônico para que, caso haja uma derrota, ele possa repetir o script de Trump – ao questionar o resultado das urnas.

Bolsonaro vai reunir embaixadores para falar sobre eleição

França disse que o ministro da Defesa, Paulo Sérgio, também deve participar do encontro. O militar foi chamado para integrar o comitê do TSE sobre fiscalização das eleições. O blog procurou a assessoria da Defesa, que confirmou a presença do ministro no evento.

França também relatou que conversou com ministro Edson Fachin, atual presidente do TSE, sobre observadores internacionais nas eleições. Que não se opõe a organismos nos quais o Brasil tem cadeira, mas que se sente «desconfortável» com órgãos como a União Europeia – e que deixou isso claro em manifestações do Itamaraty.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com