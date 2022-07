Segmentación de tarifas: el viernes abre el registro para anotarse

Entornointeligente.com /

De este modo, la ministra Batakis confirmó que a partir del próximo viernes 15 de julio se abrirá el proceso de registro para los usuarios que deseen mantener los subsidios en la boleta de luz y gas . La decisión se conoce tras la publicación del Decreto 332/2022 , donde se establecieron los tres niveles de la segmentación de tarifas para todo el país. «Esto se a va a implementar según lo indicó el Presidente», manifestó en la conferencia de esta mañana.

Informate más Tarifas: qué es el formulario RASE y cuándo se habilita la inscripción En la conferencia de prensa que tuvo lugar en el Ministerio de Economía, estuvieron además Miguel Pesce (presidente BCRA); Julián Domínguez (ministro Agricultura); Daniel Scioli (ministro Desarrollo Productivo); Matías Lammens (ministros Turismo); Mercedes Marcó del Pont (titular de AFIP).

Tarifas: qué anuncios hizo la ministra Silvina Batakis Este lunes, la flamante ministra de Economía hizo varios anuncios en materia de dólar, inflación y tarifas de energía. Sobre este último punto, confirmó que se llevará a cabo la segmentación de tarifas, de acuerdo al Decreto 332/2022 publicado el 16 de junio pasado. «Argentina tendrá exportaciones récord, eso nos permitirá sostener el gran incremento de precios que tuvo la energía a nivel mundial», remarcó Batakis .

De este modo, la ministra de Economía confirmó que esta semana se abrirá el registro para los usuarios de luz y gas , en el que deberán registrarse para verificar su situación económica, de acuerdo al nivel de ingresos patrimonio. Se prevé que será vía online, en un sistema similar al utilizado en el esquema de registro para el cobro del IFE 4 o refuerzo de ingresos.

«Este viernes 15 de julio va a estar listo y abierto para toda la población el registro para la segmentación de tarifas», confirmó la ministra Silvina Batakis esta mañana. La decisión, indicó, «es por la instrucción que nos dio el Presidente», remarcó la funcionaria. «Con esa gran exportación del sector productivo, se puede sostener esta economía en crecimiento», la cual requiere «un aumento de la provisión de energía en Argentina», desarrolló.

¿Cómo será la segmentación de tarifas? De acuerdo al Decreto 332/2022, habrá tres niveles de usuarios:

Alto : ingresos mensuales totales del hogar que superen los $333 mil pesos (el equivalente a 3,5 canastas básicas tipo 2 según el INDEC), tener 3 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años, 3 o más inmuebles o una embarcación o aeronave. Medio : ingresos mensuales totales del hogar mayores a 1,5 pero menores a 3 canastas básicas tipo 2 según el INDEC, no tener más de 3 inmuebles y no poseer 2 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años. Social : este grupo declara tener ingresos mensuales totales del hogar equivalente a 1 canasta básica tipo 2 según el INDEC, tener menos de 2 inmuebles o no poseer ninguno y no tener un vehículo con menos de 3 años de antigüedad. Qué es el formulario RASE y cómo será la inscripción al registro de segmentación de tarifas Tras el anuncio del Gobierno nacional de segmentación de tarifas de luz y gas, la Secretaría de Energía comunicó cuáles son las condiciones y los requisitos para mantener los subsidios en la boleta de los servicios. Para acceder al beneficio, se habilitará el formulario de Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE), que permite mantener los subsidios a un grupo de usuarios, según la normativa publicada en el Boletín Oficial.

El Gobierno nacional confirmó que en los próximos días estará disponible el formulario RASE para los subsidios de luz y gas en la web https://www.argentina.gob.ar/subsidios.

La inscripción a la segmentación de tarifas será de tres maneras: En el formulario RASE En las oficinas de la Anses En las oficinas de los prestadores de servicios

