Sedem dice que «no es posible» usar la Billetera Móvil para subsidio

La gerente general del Servicio de Desarrollo de las Empresas Productivas (Sedem), Fátima Pacheco, descartó que por ahora se vaya a implementar la Billetera Móvil en el subsidio materno infantil. «Al momento no es posible (usar la Billetera Móvil). La justificación que se tiene es que lamentablemente en la población boliviana no estamos alimentándonos como corresponde», dijo Pacheco. Explicó que, de acuerdo con estudios, los bolivianos no tienen los mejores hábitos de alimentación, por lo cual seis de cada 10 mujeres en edad fértil tiene un cierto grado de obesidad y malnutrición. En ese marco, señaló que el objetivo del subsidio es mejorar la nutrición de las madres con una alimentación equilibrada. La gerente manifestó que incluir una Billetera Móvil desvirtuaría ese objetivo del subsidio y paquete alimentario. Semanas atrás, las beneficiarias exigieron aplicar la Billetera Móvil para poder escoger productos con un valor de 2 mil bolivianos. Pacheco añadió ayer que se trabaja en una iniciativa para que se distribuya el subsidio por taxi y la beneficiaria pague el transporte.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

