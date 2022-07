▷ Sector transporte evalúa elevar tarifa del pasaje entre 4 y 5 bolívares #15Jul

Entornointeligente.com /

El secretario del Comando Intergremial del Transporte Urbano , Luis Trocel , informó que tras las reuniones realizadas con autoridades nacionales, el sector estima elevar la tarifa del pasaje a 4 o 5 bolívares para poder adquirir los insumos y el pago del subsidio del combustible, aunque señala que aún no se llega a un acuerdo.

«Quieren que todos paguen el costo de la gasolina en 0,50 centavos de dólar. Decimos que no tenemos problema, pero tiene que revisarse la tarifa. Lo que ellos nos ofrecieron no cubre las expectativas que nosotros teníamos», expresó Trocel.

«Necesitaríamos por lo menos entre 4 y 5 bolívares para cubrir la tarifa del transporte público urbano. Ellos están ofreciendo tres bolívares, pero eso no nos sirve, porque nada más nosotros no usamos combustible, todos los insumos del sector son en dólares (…) todavía no hay acuerdos, se establecieron varias propuestas y nosotros estamos pidiendo que se ancle al petro», añadió.

El secretario del Comando Intergremial del Transporte Urbano o ofreció estas declaraciones durante una entrevista concedida a Unión Radio, donde además anunció que la próxima semana volverán a sentarse a la mesa de discusión para fijar una medida consensuada.

Además del tema del pasaje urbano, el sector transporte del país también se ve afectado por la falta de gasoil.

En la capital larense, la dificultad para acceder al combustible se evidencia en las largas colas que se registran a las afueras de estaciones de servicio, específicamente en las ubicadas en la avenida Las Industrias al oeste de la ciudad, donde el pasado mes de mayo transportistas contaron a El Impulso que tenían que permanecer al menos 4 días a la espera de poder abastecer sus unidades de gasoil.

En una consulta realizada por el equipo periodístico, usuarios manifestaron su molestia de tener que esperar tanto tiempo para recibir el despacho del gasoil.

Lea también: #VIDEO Transportistas padecen la falta de gasoil: Trabajamos un día y perdemos cuatro en cola

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904.

¡Contamos contigo!

Apóyanos aquí

Por: El Impulso Autor: Enrique Suarez Fecha de publicación: 2022-07-15 19:48:08 Fuente

LINK ORIGINAL: Reporte Confidencial

Entornointeligente.com