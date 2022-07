Sector privado pide a políticos evitar iniciativas que arriesguen nueva nota

Entornointeligente.com /

El Ministerio de Hacienda reunió ayer a referentes del sector privado para presentar el reciente informe emitido por Moody´s, que elevó la calificación soberana paraguaya de estable a positiva, lo que nos ubica a un peldaño del grado de inversión. Participaron las principales autoridades del Equipo Económico Nacional y directivos del sector industrial, productivo y anunciante.

Al término, dialogaron con la prensa el titular de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte; el ex ministro de Hacienda y directivo de Dende, César Barreto; y el analista económico Stan Canova.

Los referentes del sector privado coincidieron en que la revisión hecha por Moody´s es una noticia muy buena para la economía, ya que permitirá acceder a capital más barato, atraer inversiones extranjeras y generar nuevos empleos mediante el desarrollo económico.

Resaltaron la importancia de avanzar en las reformas en varios ámbitos como el gasto, las compras públicas, el servicio civil y las jubilaciones, como sugirió la calificadora. Al mismo tiempo, dijeron que es necesario combatir de forma más eficiente la corrupción para alcanzar el grado de inversión, aunque recalcaron en la importancia de que la clase política no arruine este avance para la economía en el cortísimo plazo.

En ese sentido, el empresario Duarte y el ex ministro Barreto hicieron un llamado especial en estos tiempos electorales a los parlamentarios para evitar iniciativas de aumentos salariales en este año y en el Presupuesto Público 2023, así como para rechazar la ley de equiparación jubilatoria y la indemnización a ex obreros de las subcontratistas de Itaipú, de modo a no generar un agujero que lleve a un descalabro fiscal y macroeconómico.

«Bajo ningún punto de vista se pueden aceptar estas leyes. Sería sacrificar desarrollo por generar condiciones que solo tienen sustento político», expresó el titular de la UIP.

«Los tiempos electorales normalmente son tiempos donde las políticas macroeconómicas tienden a relajarse, por eso es importante no perder de vista esto, a pesar de las elecciones. Que los parlamentarios y políticos mantengan la consistencia, la responsabilidad que ellos mismos han tenido en las últimas dos décadas para presupuestos relativamente ordenados e implementables», acotó Barreto.

Agujero. En el marco de la revisión anual de la calificación país 2022, Moody´s, una de las tres calificadoras de riesgos más importantes del mundo, comunicó su decisión de elevar la perspectiva económica del país de estable a positiva.

Este impulso crediticio positivo del país se sustenta en la fortaleza institucional y la gobernabilidad que el Paraguay va ganando. A renglón seguido, menciona que la aprobación e implementación de las reformas en la contratación pública, el servicio civil, el lavado de dinero y la Caja Fiscal mejorarán el perfil crediticio del país.

Moody´s espera que Paraguay mantenga su política fiscal prudente, y en este contexto es que se origina la preocupación que manifestó el sector privado. Se estima que, entre las leyes de aumentos salariales, indemnización a ex obreros de Itaipú y equiparación jubilatoria, el gasto adicional para el Tesoro llegaría a los USD 1.700 millones en los primeros dos años.

Analista afirma que la economía va más allá de una sola persona

Los referentes empresariales, pese a las consultas periodísticas, evitaron hablar sobre la declaración hecha el viernes pasado por los Estados Unidos en relación al ex presidente Horacio Cartes y cómo podría afectar esto a la economía paraguaya.

El analista Stan Canova sí refirió brevemente que una persona no puede representar a todo un país y que hay un sector que produce y que espera que esta nueva nota soberana se traduzca en una mejora económica.

«Cayó mal lo que pasó el viernes. Pero una persona no puede representar a todo un país. No confundamos eso con el sector productivo, con todos los paraguayos», expresó.

LINK ORIGINAL: Ultima Hora

