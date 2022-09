Sector industrial de Venezuela transforma sus procesos

Entornointeligente.com /

Por Flavio Pedro Antonio

Las industrias en todos los países del mundo, incluida Venezuela, buscan reducir el impacto de sus actividades en el medio ambiente , esto debido al aumento de la consciencia sobre la responsabilidad empresarial ante fenómenos como el cambio climático , porque su impacto afecta de cerca a las personas que las integran (accionistas, trabajadores) y a sus clientes.

En aras de lograr ser ecoamigables, las industrias apuestan a la transformación de sus procesos, productos y servicios, lo cual genera una valoración positiva de su acción ante los mercados, los inversionistas y los consumidores, además se suman al desarrollo sostenible del país, enmarcado en los Objetivos de Desarrollo del Milenio , de la ONU.

Al respecto el gerente de Industrias de la Corporación Solsica , Abelardo Mezzoni, explicó que, como parte de este proceso de adecuación, las industrias en Venezuela están optimizando su operatividad a través del uso de equipos ecoamigables .

Destacó que este giro también les permite a la industria nacional ajustarse a las leyes sobre materia ambiental, además generan un menor gasto de energía eléctrica y de combustibles fósiles, así como incrementa la concientización de los trabajadores en el uso responsable de los recursos.

En tal sentido indicó que en la actualidad existe una amplia gama de equipos que ayudan a reducir el impacto ambiental que están a la disposición de los sectores productivos.

Aseguró que entre estos equipos «se incluyen los sistemas de paneles solares y el monitoreo remoto digital , en fin todo el portafolio de productos de Solsica, son productos de máxima eficiencia dentro de los estándares de las diferentes industrias que conforman sus clientes».

Necesidades de respaldo eléctrico

El gerente recordó que, por ejemplo, los sistemas solares son unas fuentes de energía limpia y sostenible, que además Venezuela cuenta con un gran potencial para generar electricidad a través de esta opción. Destacó que los sistemas de paneles solares «ayudan a reducir el consumo de combustibles fósiles» y sirven como complemento a las plantas eléctricas o bancos de baterías, sobre todo en las zonas remotas o donde son muy frecuentes las fallas y los apagones.

Indicó que Solsica ofrece equipos para soportar la infraestructura crítica (instalaciones y equipos que operan las 24 horas y los 365 días de año como industrias, banca y telecomunicaciones) de las organizaciones; UPS (Sistema Ininterrumpida de Potencia), Sistema DC (Rectificadores, inversores y baterías), Aires Acondicionados de Precisión , entre otros.

La importancia de adquirir marcas reconocidas

Destacó que actualmente su portafolio de servicios incluye la consultoría para el desarrollo de soluciones que produzcan un menor impacto ambiental, así como los estudios de factibilidad y de consumo energético, el diseño, la implementación, el monitoreo remoto y los mantenimientos correctivos y preventivos.

Mezzoni comentó que Solsica cuenta con personal técnico capacitado y es distribuidor de la marca Vertiv , adicionalmente cuenta con otras opciones de respaldo eléctrico como sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) y baterías, plantas eléctricas , tableros, y soluciones para centros de datos, además de un extenso inventario de piezas y repuestos que sirven para mantener la operatividad de las empresas.

Para obtener mayor información sobre los productos o servicios de Corporación Solsica se puede consultar la página web www.solsica.com , y sus redes sociales: @corporacionsolsica en Instagram y @corpsolsica en Twitter.

