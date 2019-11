Sector energético concentra ocho de las 24 investigaciones de Cofece

Entornointeligente.com /

Follow @lajornadaonline

De las 22 investigaciones que actualmente tiene abiertas la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), ocho son del sector energético. En estas últimas se incluyen las tres iniciadas en este año sobre petrolíferos y anunciadas apenas este jueves, pero también hay sobre los mercados de gas LP y los medidores de electricidad, informó Sergio López Rodríguez, titular de la Autoridad Investigadora del organismo, en entrevista con este diario. Energía, de los sectores prioritarios para organismo antimonopolios El mercado energético es prioritario para la Cofece por el impacto que tiene en el resto de los sectores productivos del país, pero también lo son otros por la misma razón, como el agroalimentario, transporte, financiero, salud y el de compras de gobierno, enfatizó el funcionario al rechazar alguna injerencia o sugerencia en las nuevas investigaciones por parte del gobierno federal dado el papel estratégico que le otorga a esta industria. “Desde su creación en 2013, en la Cofece hemos abierto investigaciones en todos los sectores que consideramos prioritarios y el energético es uno de ellos…La comisión es autónoma y tiene un mandato constitucional”, puntualizó. Sobre las tres investigaciones más recientes, que de manera inédita y por su relevancia la Cofece dio a conocer al mismo tiempo hoy, detalló que se refieren a posibles prácticas monopólicas y otras probables violaciones a la ley de competencia en la venta de gasolinas y diésel, tanto para el público en general en las más 12 mil gasolinerías del país como en la cadena de suministro de combustible para aviones. Sostuvo que se tienen indicios de probables actos de colusión o fusión de las empresas del sector para manipular los precios de gasolinas y diésel, así como de incurrir en otras violaciones a la Ley Federal de Competencia Económica. Los precios, sólo uno de varios indicativos de posible colusión entre empresas Los precios altos de los petrolíferos en el mercado mexicano cuando el precio del crudo ha bajado a nivel internacional, dijo Sergio López, pueden ser un indicativo de que las empresas se están poniendo de acuerdo pero hay otras evidencias de actos que sustentan el inicio de las investigaciones por una posible colusión de empresas. Si bien el organismo aún no calcula en sus tres nuevas investigaciones el impacto o daño económico que las prácticas anticompetitivas en el sector energético implican para el bolsillo de los consumidores, el funcionario recordó que, en promedio, los hogares que tienen automóvil destinan hasta 5.9 por ciento de su gasto trimestral para la compra de combustible, según el Inegi. Además, señal o qué dada la transición a un esquema abierto que experimenta el mercado energético por la reforma del sexenio pasado que permite la participación privada, la Cofece debe vigilar que sea exitosa para lograr mercados competidos y eficientes que se trasladen en precio y calidad a los consumidores finales. El transitorio de la Ley de Hidrocarburos, remarcó, ordena “que los precios de venta al público de gasolina y diésel estarán determinados por las comisiones de competencia”. Diferencias entre Profeco y Cofece Cuestionado sobre la coincidencia de que la Cofece abra dos investigaciones sobre la venta de gasolinas y diésel en estaciones de todo el país cuando el Gobierno Federal le ha dado tanta prioridad al mismo tema y el presidente Andrés Manuel López Obrador ha ordenado a la Profeco informar cada semana sobre qué gasolinerías venden más caro, el funcionario respondió que cada autoridad tiene sus propias atribuciones A la Cofece. dijo, le corresponde investigar si hay agentes económicos (empresas o particulares) que siendo competidores entre sí en ese mercado se están poniendo de acuerdo para manipular precios, para limitar la demanda, impedir la entrada de más compañías o si hubo fusiones para impedir la competencia. Aseguró que en caso de requerirse, solicitará información a la Profeco u otras autoridades que regulan el sector como la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Investigaciones sobre gasolinerías Todas las investigaciones anunciadas ayer comenzaron en este año pero en distintas fechas. La primera data del 10 de junio por posibles prácticas monopólicas absolutas en la venta de gasolinas y diesel en gasolinerías en todo el país y se inició por denuncia. – ¿Fue por denuncia del gobierno federal? – Ese dato es reservado y no puedo compartirlo, dijo. No obstante, comentó que la denuncia aportó “una causa objetiva”, es decir, indicios a la Autoridad Investigadora de la probable comisión de un delito aunado a que el precio de los petrolíferos se ha incrementado en los últimos años, pese a que el precio del crudo ha bajado a nivel mundial. La segunda investigación arrancó de oficio el 25 de septiembre, a partir del monitoreo que lleva a cabo la Autoridad Investigadora sobre conductas que pudieran alterar el proceso de competencia, en específico la probable concentración ilícita entre dos o más empresas en el mercado de comercialización y distribución de gasolinas y diésel, incluída su venta al público en estaciones de servicio. Con la concentración una empresa adquiere el control de otra u otras, con lo cual incrementa su participación de mercado. Tercera investigación puede llegar hasta aerolíneas La tercera investigación , comenzó este jueves 31 de octubre por la probable existencia de barreras a la competencia e insumos esenciales “en toda la cadena de combustibles para aeronaves”, enfatizó Sergio López. Esbozó que pudieran existir cierta normatividad, características estructurales o conductas de empresas que impidan el acceso de nuevos competidores a este mercado. Esta investigación “involucrará a todos los agentes económicos de la cadena”, así que, dijo, puede llegar hasta las aerolíneas nacionales y extranjeras que operan en el país ya que se investigará todas las ramas de la cadena es decir la producción, importación, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización y expendio de combustibles, hasta de servicios relacionados.

LINK ORIGINAL: La Jornada

Entornointeligente.com