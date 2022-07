Sector energía arrastra mercado cerrado y desactualizado

Entornointeligente.com /

El sector eléctrico arrastra un modelo desactualizado y con un mercado cerrado y menos competitivo, alegan los expertos en energía.

En el Congreso de Energía y Ambiente participaron el intendente de Energía de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep); el vicepresidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), Sergio Capón; Mario Alvarado, de la Asociación Costarricense de Productores de Energía (Acope); y otros especialistas en la materia.

Durante la actividad, el vicepresidente de la CICR mencionó que no hay competencia: «Lo que dice la lógica es que si seguimos haciendo lo mismo vamos a tener los mismos malos resultados, en Costa Rica no tenemos tarifas competitivas, sino que estamos en un mercado totalmente cerrado que no es de competencia, somos un monopolio», comunicó Capón.

AUMENTOS

Por otra parte, señaló que, del 2006 al 2020, el precio de la electricidad para la industria de Estados Unidos aumentó solamente un 10%, mientras que en Europa disminuyó un 4%, aunque en Costa Rica subió un 75% durante esos casi 15 años.

REBAJAS

El año anterior, por un caso particular, se dieron rebajas en el país, producto de las normas NIFF, sin embargo, durante muchos años se dieron alzas en el sector.

«En ausencia de una rectoría real, en el SEN se ha incurrido en problemas de eficiencia operativa y de planificación. En solo 6 de los últimos incorporados al SEN por el GRUPO ICE, se evidencian $1.663 millones de sobrecostos», indicó Capón en el Congreso.

BAJA COMPETITIVIDAD

El vicepresidente de la cámara alertó que la baja competitividad ocasiona problemas en los aumentos de costos en el país en donde han causado que los sectores y las empresas sean poco competitivas por lo que se trasladan a otros países o bien, que se dé el cierre de negocios.

Actualmente hay varias empresas que dan el servicio eléctrico, como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec), Coopelesca, Coopeguanacaste, Coopealfaroruiz y Coopesantos.

«Hoy la industria costarricense solamente muestra niveles de competitividad comparables con las tarifas estadounidenses en la tarifa para clientes de alta tensión», concluyó Capón.

