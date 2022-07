Sector cacaotero requiere tanta atención como el chocolatero

Entornointeligente.com /

Vicente Pérez, director ejecutivo de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro), señala que existe una intención de políticas públicas en hacer un esfuerzo por favorecer la exportación del cacao. Sin embargo, asevera que el esfuerzo no se observa en toda la cadena de producción.

«Yo creo que en la cadena del cacao, y no me voy a referir al Gobierno, sino a todos los actores de la cadena, se esta haciendo un esfuerzo por mejorar la imagen del cacao se está haciendo un trabajo excelente (…) con todo lo que es el producto final del cacao, es decir la chocolatería»

Pérez sostiene que «uno ve en especial es Caracas y en las principales ciudades del país un esfuerzo por mejorar esos productos, por diferenciarlos (…) creo que el cacao de Venezuela no lo digo porque sea venezolano, es el mejor cacao del mundo»

«El cacao venezolano tiene características inéditas únicas en el mundo»

Sin embargo, el director de Fedeagro asevera que el esfuerzo realizado para obtener chocolate «no se ve en el sector primario».

«En el sector de los productores sigue habiendo el mismo esquema, igual, no hay insumos, no hay asociaciones de productores, no hay financiamiento, aquí se abandonó mucho los estudios de genética del cacao»

Pérez aseguró que existe una caída muy importante en el cacao que se produce en el estado Miranda, «acaban de hacer un evento muy bonito, de ron y cacao, pero las cifras productivas de Miranda son el 50 % del histórico», destaca el gremialista.

El representante gremial apunta que la problemática en el estado Miranda radica en la inseguridad; sostiene que pese a la situación mirandina «hay regiones, por ejemplo como en oriente (Sucre y Monagas) que uno nota que la gobernación tiene ya muchos años haciendo un trabajo, y lo que falló en Miranda lo compensó lo que es un oriente».

«Creo que se está haciendo mucho esfuerzo de imagen y hacer buenos productos finales, pero las materias primas en su origen, que es el sector primario, está muy descuidado todavía».

