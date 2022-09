Sector aeronáutico peruano comenzaría a operar al 100% a fines de este año

Entornointeligente.com /

Pero las crisis también son sinónimos de oportunidad y el sector lo supo entender de esa manera. La resistencia ya muestra resultados y poco a poco la aviación comercial peruana retoma los niveles de desarrollo que mostraba antes del covid-19. Hoy, el país ya opera 95 rutas aéreas de un total de 101 destinos que tenía antes que se desate la emergencia sanitaria mundial. Del mismo modo, el flujo de pasajeros registró un aumento de 141.6% en junio de este año, de acuerdo con información proporcionada por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA). De acuerdo con el vicepresidente Regional de IATA para las Américas, Peter Cerdá, antes de la pandemia, el Perú contaba con 51 destinos internacionales y 50 domésticos. En la actualidad ya cuenta con 47 destinos internacionales y 48 nacionales. El ejecutivo aseveró que, pese a encontrarnos todavía en situación de emergencia sanitaria, la pandemia ya se encuentra bajo control. Esto se observa claramente en un incremento del volumen de pasajeros de 76.2% en junio último, comparado con el mismo mes del 2021. Explicó que la aviación peruana ya opera al 78% del nivel que tenía antes de la pandemia. Es posible que, en lo que falte del año, ya se alcance el 90%. Infraestructura Pero la industria aeronáutica nacional requiere más que aerolíneas operativas. Para el representante de IATA, es importante trabajar en el desarrollo de mayor infraestructura aeroportuaria, pues la demanda se presenta bastante intensa en los próximos años. «Este es un tema urgente. El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez cuenta con una capacidad de solamente 13 millones de pasajeros. No obstante, de acuerdo con cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), en el 2019 (pre pandemia), este terminal aéreo registraba un movimiento de 25.4 millones de pasajeros», manifestó Cerdá. No obstante, destacó los avances que se observan en los trabajos del primer terminal aéreo del país. Precisamente, las obras civiles de la nueva torre de control y la segunda pista de aterrizaje ya culminaron y, próximamente, se terminarán de implementar los sistemas de aeronavegación necesarios para ambas infraestructuras. En cuanto al nuevo terminal de pasajeros, el avance de la obra se encuentra en un 12%. La inversión total de la obra de ampliación supera los 1,600 millones de dólares y genera más de 15,000 puestos de trabajo desde el 2018, cuando se iniciaron los trabajos. Se tiene previsto que, en el 2025, el Aeropuerto Jorge Chávez empiece a operar con las dos pistas de aterrizaje en simultáneo, una torre de control y un solo gran terminal de pasajeros. Estas obras permitirán que el terminal aéreo pueda recibir y atender a un promedio anual de 37 millones de pasajeros. La apuesta de JetSmart La aerolínea de bajo costo ( low cost ) JetSmart apostó a ganador en el Perú. Según su gerente general, Francesca Luna, en los últimos tres meses, la empresa ha logrado transportar a 350,000 pasajeros. «Más que competir por los actuales pasajeros que hay en el mercado, lo que buscamos es incentivar la demanda y animar a más personas a volar», comentó. Precisó que, de acuerdo con información proporcionada por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), a julio de este año, JetSmart ya cuenta con una partición de 4.8% del mercado aeronáutico peruano. «Además, nuestros resultados han tenido una repercusión significativa en la reactivación de los vuelos domésticos, pues a julio del 2022, hemos pasado de niveles del 82% que registramos hasta antes del inicio de nuestras operaciones a 90% en la actualidad», precisó la ejecutiva. Luna destacó que todas las aerolíneas participantes en el mercado nacional han logrado crecer en los últimos meses. «No obstante, los pasajeros de JetSmart, los nuevos pasajeros del sector, han permitido que la recuperación sea más acelerada, sin afectar el tráfico de las otras empresas de aviación», manifestó. Esta reactivación y desarrollo de la demanda le han permitido a la empresa contar con tres aviones y espera cerrar el año con un cuarto avión. «Estimamos que, con la suma de nuestro cuarto avión, el mercado aeronáutico peruano, específicamente en lo que se refiere a vuelos domésticos, ya se encuentra operando al 100% con relación a los niveles prepandemia», precisó. Agregó que estas estimaciones hacen prever que en el 2023 ya se empiecen a registrar niveles de crecimiento del sector con relación al 2019 en los vuelos domésticos. «Con relación a los vuelos internacionales, creemos que la reactivación total podría presentarse a fines del próximo año», aseveró Luna. Latam se proyecta Considerando la recuperación que muestra la industria aeronáutica mundial, el grupo Latam proyecta una operación de pasajeros de un 81% para septiembre (medida en asientos-kilómetros disponibles – ASK) respecto de igual periodo de 2019 (escenario pre pandemia), mientras que, para el cierre del 2022, estima superar el 85% de operación en todo el grupo de aerolíneas. Según la aerolínea, prevé operar aproximadamente 1,290 vuelos diarios nacionales e internacionales este mes, conectando 142 destinos en 22 países. El negocio de carga, en tanto, tiene programados más de 1,270 vuelos en aviones cargueros. Todas estas proyecciones están sujetas a la evolución de la pandemia en los países donde opera el grupo. En agosto de 2022, el tráfico de pasajeros (medido en pasajeros-kilómetros rentados – RPK) fue de 80.9% con relación al mismo período del 2019, basado en una operación medida en ASK (asientos-kilómetros disponibles) de un 81.8% comparada con agosto de 2019. Esto implicó que el factor de ocupación disminuyera 0.9 puntos porcentuales, llegando a 83%. En carga, el factor de ocupación fue de 55.8%, lo que corresponde a un aumento de 1.3 puntos porcentuales en relación a agosto de 2019. Según IATA, antes de la pandemia, el sector aerocomercial generaba 366,000 empleos directos en el Perú, con una contribución de 6,400 millones de dólares al producto bruto interno (PBI) nacional. La nueva torre de control del Aeropuerto Jorge Chávez tiene una altura de 65 metros y los edificios de soporte se construyen en un área de 3,100 metros cuadrados. La segunda pista de aterrizaje tiene una longitud de 3,480 metros y contará con una red de más de 10 kilómetros de nuevas calles de rodaje, luces de aproximación, sistemas de balizamiento, ayudas a la aeronavegación, sistemas de media tensión y equipos de control y vigilancia. Más en Andina: ?? En el marco del Plan Impulso Perú, el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la República los dos primeros proyectos de ley con medidas para fomentar la inversión en infraestructura. https://t.co/V1ZKwGQM1u pic.twitter.com/BfI5kngBNb

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 19, 2022 (FIN) DOP/VLA/JJN Publicado: 20/9/2022 Noticias Relacionadas Petroperú suministrará combustible de aviación con normalidad a sus clientes ¿A quién debes reportar los inconvenientes con tu vuelo? Aeropuerto Jorge Chávez: culminaron obras civiles de torre de control y segunda pista Viajeros pueden endosar el pasaje que no usen de sus vuelos de ida y vuelta Turismo: ingreso de Arajet fortalecerá la conectividad aérea nacional hacia nuestro país

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com