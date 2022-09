Sectas, el daño moral a la sociedad venezolana y pactos del oscurantismo. Trotsky

Entornointeligente.com /

La burocracia se halla en Venezuela en un estado de agitación y no encuentran como lograr sus objetivos, porque, el gobierno central viene manejando las masas populares a su favor que incluye a la oposición. Entre ellos, se moviliza Fedecámaras y Consocomercio que manejan un espectro audaz como la industrialización y la política campesina, buscan estos dos organismos conciliaciones para que la transición hacia el desarrollismo llegue a un punto muerto y, entrar en conflicto con el Estado ante la mirada ingenua de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros que es manejado por una cofradía de hombres que previo acuerdos con el exterior, mantienen negocios desde materias primas hasta casas de empeño, donde se proyecta el dólar paralelo y el oficial dado por el Banco Central de Venezuela.

Entonces, hay una esperanza que es ilusoria por parte del grupo gobernante, las alternativas son demasiadas sombrías, consiste que la libertad dentro del partido y la democracia proletaria en general están condenadas a seguir siendo sueños vacíos durante mucho tiempo todavía. Pero, es interesante retomar que el Psuv logró colocar como jefes de calle mujeres opositoras que en estas elecciones repitieron con el acuerdo de representantes de la UBH, en un acuerdo trascendental sucedido en años anteriores cuando el actual gobernador del Estado Táchira permitió que factores opositores cumplieran con ese objetivo y en caso de corrupción sería culpada la oposición.

Cuando Trotsky se repitió este escenario, cuando observamos, advirtió el ascenso del stalinismo como un resultado inevitable del monopolio bolchevique del poder, algunos vieron esto, como el final del gobierno, pero no es así. Mientras que algunos se ilusionaban con una democracia obrera, Stalin creaba su propia ficción y homogenizaba el poder y, las consecuencias de un partido único se veían como una negación, tanto allí gobernando bajo el estigma de varios factores políticos, simplemente creían que seguían la línea de Lenin. En este tiempo, entendemos que el comandante Chávez solo constituía un film para movilizar el partido de la revolución, pero ya, en lo interno se haría un viraje para lograr pactos con quienes manejaban la industria, subir impuestos y, tener una clave para empoderarse en el poder.

En este caso, Vladimir Putin creyó en Venezuela y Argentina, ambos países se distancian de su imagen, el primero se acerca a Irán y China, a la vez, el segundo a los Estados Unidos de Norteamérica y la carencia de liderazgo de los progresistas retrocede en Chile, lo que indica que el Foro de Sao Paulo viene cometiendo errores, desde que desoyó el discurso de Lula Da Silva y Chávez Frías, atrás había un espejismo de financiamiento de Odrebetch que no aceleró las conclusiones de las obras planteadas en América Latina, con los presupuestos dados se levantaba todo, hasta ya el plan del ferrocarril fuese terminado, no, ahora destruyen el Metro de Caracas y Valencia, se llama la desconstrucción de un país. Que no piensen en Moscú porque ya Putin no los quiere. Es simple, hay dos razones, Putin le dijo dos verdades a Cristina y le ayudo en lo del submarino y el estranocho del ex presidente Mauricio Macri y su ministro de Defensa, en Venezuela les hizo un llamado a los economistas para unificar la moneda y recurrieran al Sucre, más no al Petro. Sabe Ud. amigo lector, la empresa que más compró en divisas La Polar en materia primas a través del Sucre, se encuentra en las estadísticas, Pero, se le ocurrió al gabinete económico inventar el Petro, ¿Que es ese valor? Nada, para empobrecer al pueblo y mitigue de calle en calle, sus sueños.

El historial de la oposición venezolana es defendible, Luis Herrera Campins, cuando ejercía funciones de presidente de la república replicó fuerte y observo como jóvenes de la democracia cristiana formaban grupos religiosos y fanatizaban a los jóvenes y, mediante decretos prohibió a los grupos carismáticos hacer cultos de sanitización fuera del romanismo y, al verse extraviados lograron introducirse en algunas sectas evangélicas del pentecostalismo y constituir el acto como culto en un ritual. A la vez, el Decreto prohibía la entrada al país por aire y mar de curas españoles y misioneros protestantes y evangélicos que venían a evangelizar, se le instruyo a la Comisión del extinto Congreso Nacional de Cultos que pasase un listín de todos miembros verdaderos de la Iglesia y sea publicado en un lugar visible, esto, fue engavetado por los diputados de ese entonces y, ahora vemos un resultado negativo y concreto por la proliferación de asambleas protestantes, porque todos se creen profetas y apósteles, dañando a la sociedad venezolana en su sensibilidad espiritual y, observamos casos, como El de La Grita, donde el acoso de estos fanáticos religiosos es muy pronunciado hacia los grupos familiares, donde la ignorancia es el tema epistolar, pero, es el resultado de una consecuencia socio- económica se viene ventilando desde veinte y tres años atrás.

Sin duda, Venezuela es una nueva colonia de dominación política y religiosa, por allí vienen los musulmanes con sus mezquitas y fundamentalismo.

Veamos la historia de la oposición venezolana y los mensajes de algunos representantes del pasado, entre ellos, Eduardo Fernández, el hombre más preparado políticamente de la Venezuela Contemporánea y con todo el respeto que se merece, el más cobarde, su principal papel debe ser en el presente, eso llaman una conciliación a los militantes de Voluntad Popular y Primero Justicia que regresen al fundamentalismo del cristianismo representado por COPEI y optar con una base popular y un solo candidato a la presidencia de la república, cuya representación jurídica y legal es ejercida por Nicolás Maduro Moros que se proyecta hacia 2030. Logro dividir y factorizar el poder y, en este caso, Juan Guaidó suma al Psuv y solo es un arlequín en la estructura política del país, al igual que los pastores pentecostales, en su mayoría payasos de lo que no ven sus ojos y rechazan las bienaventuranzas de lo invisible, Jesús, el Dios o Deidad Suprema.

La actitud de la oposición es desilusionada, ha frustrado a la sociedad venezolana y, con una moral quebrantada desea captar simpatías. Muchos desean poner fin ala lucha e inscribirse en el Psuv, como he visto, dirigentes oposicionistas con carnet del gobierno, hasta un pastor evangélico me enseño un carnet de la Policía Nacional Bolivariana – PNB-como consejero, me recuerda a la Asamblea de Bertucci, Maranhata. En San Carlos invitaron a una residencia a comprar ropa usada dada por el gobierno, costaba 50 bolívares digitales, no había jeans de mi talla, la señora de la bodega, me dijo, que fuese el jueves que llegaba el transporte de la asamblea, ¿Como hacían full de ropa cruzar las siete alcabalas que hay de Valencia a San Carlos? Simplemente, es un acuerdo nacional entre las sectas y el gobierno para aglutinar fieles al gobierno y a la religión, porque de Cristo Jesús no tienen nada, solo repetir vocablos.

Es como el cuento de la Cenicienta, o como sentíamos el ruido de las metralletas y aviones en Las Tejerías, cuando El Porteñazo y, en lote nueve de Rancho Grande, al frente nos quedaba el edificio de Las Fuerzas Navales. Es sorprendente la memoria del acontecer histórico en muchos venezolanos. ¿Qué pensará la nueva generación de Maduro, cuando cumplan 50 años? Nada es desperdicio por tantas calamidades y, lo peor, las mayores vienen sufriéndolas cada Psuvista que no pued3e entrar a la sede de su partido y los opositores sí, de esto, hay una gran experiencia y, ahora en esas Casas de Misiones hay cochineras, tan igual que en los liceos. Nos olvidamos de la gesta patriótica y de Chávez.

Mariano Picón Salas, nos indicó, «Quizás el problema mayor para vencer la unánime neurosis de miedo e incertidumbre y, hallar otra vez los derroteros de una nueva historia pacífica, sea el de la inteligencia dirigente».

Lenin ante Trotsky, «Una actitud cuasi imperialista frente a las nacionalidades oprimidas».

Trotsky en una carta dirigida al Comité Central el 8 de Octubre de 19, «Me parece que informar a la organización del partido sobre el hecho de que sus comités están siendo utilizados por elementos hostiles, es una obligación tan elemental de sus miembros que no debería ser necesario aprobar una resolución especial, en ese sentido, seis años después de la Revolución de Octubre. La petición misma en favor de tal resolución constituye un síntoma sumamente alarmante junto con otros, no menos claros».

Ahora, estamos ante una crisis y pelea de un comité económico y religioso que desbarata la Fe de los pueblos y constituye una seguidilla para su aislamiento del mundo de las ideas y del pensamiento en sí. Desean estos triuvirianos que nos olvidemos del Estado de Felicidad y el nombre de Jesús en nuestro mundo universal del alma y Espíritu conjurados por su sangre ante el soplo de vida dado a los apósteles, luego de su cautiverio, crucifixión y resurrección y darnos vida en su sangre, cual cordero inmolado desde el juego libre del tiempo.

