Secretário-geral da ONU na Líbia para “apoiar o processo político”

Entornointeligente.com / Guterres anunciou a chegada a Tripoli na sua conta da rede social Twitter, indicando estar “totalmente determinado” a apoiar o processo político líbio que conduzirá, na sua opinião, “à paz, à estabilidade, à democracia e à prosperidade”. Nenhuma indicação foi dada na sede da ONU sobre o local preciso onde o alto responsável se encontra ou os responsáveis líbios com quem se reunirá, tendo o seu serviço de imprensa explicado que tal se deve a medidas de segurança. O líder da ONU viajou do Cairo, onde declarou, em conferência de imprensa, ser “essencial unificar as instituições líbias”, a fim de “evitar qualquer grande confronto, e criar as condições que permitam estabilizar a situação” no país. Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever Duas autoridades disputam o poder na Líbia: o Governo de União Nacional (GNA) de Fayez al-Sarraj, criado no final de 2015, nos termos de um acordo patrocinado pela ONU, e com sede em Tripoli, e uma autoridade rival instalada no leste do país e controlada pelo Exército Nacional Líbio, do marechal Khalifa Haftar. Em fins de fevereiro, a ONU anunciou um novo acordo concluído em Abu Dhabi entre Sarraj e Haftar com vista à unificação das instituições e à realização de eleições antes do fim deste ano. Guterres afirmou esperar que o acordo entre as duas partes seja “reforçado” por uma Conferência Nacional sob a égide da ONU, agendada para entre 14 e 16 de abril em Ghadamès, no oeste da Líbia. A ideia é que nessa reunião se redija um plano para que o país saia do caos em que se encontra desde a queda do regime de Muammar Kadhafi, em 2011, numa crise política e económica sem precedentes. Por seu lado, a União Africana anunciou recentemente a realização em julho, em Adis Abeba, de outra conferência “de reconciliação” entre as diferentes partes líbias para conseguir resgatar a Líbia ao caos. A visita de António Guterres à Líbia é a primeira de um secretário-geral da ONU desde a efetuada pelo seu antecessor, Ban Ki-moon, em 2014.LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com