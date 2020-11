Alexi Amarista comenzó a entrenarse con Tigres

Entornointeligente.com /

Foto: Cortesía Alexi Amarista se reportó a los Tigres de Aragua, durante el tercer día de prácticas en el Estadio José Pérez Colmenares. El infielder ex grandeliga llegó a los felinos vía cambio, desde Caribes de Anzoátegui, el 17 de noviembre.

?Le quiero dar las gracias a Dios por las oportunidades que se me presentan. Se cerró una puerta y se abrió otra?, soltó el diminuto segunda base, que por primera vez en la LVBP vestirá un uniforme diferente al de la Tribu.

Amarista, de 31 años de edad, no pudo viajar al exterior durante el verano debido al cierre de fronteras en el país que obligó la crisis sanitaria mundial por la Covid-19

?La pandemia fue algo inesperado para todos, no nos esperábamos esto y es la primera vez en mucho tiempo que me quedo (todo el año) en mi país. Pero siempre enfocado en lo que voy a hacer y antes de venir para Maracay me preparé?, puntualizó al departamento de Prensa de Aragua

El barcelonés tuvo su primer encuentro en el terreno con el piloto Luis Ugueto, quien fuera su compañero de equipo en Anzoátegui durante las campañas 2011-2012 y 2012-2013

?Ya nosotros habíamos compartido en Caribes, cuando era jugador, y en la Serie del Caribe (San Juan 2020) fue mi manager (con Cardenales de Lara) y ahora aquí con los Tigres. Conversamos antes que ocurriera el cambio y también hoy cuando llegué a los entrenamientos. Estoy agradecido con su recibimiento?

Amarista enfatizó que se encuentra en un buen nivel físico, pues estuvo jugando en encuentros de academias de beisbol, durante el parón obligado por el nuevo Coronavirus

?Estoy preparado mentalmente y si lo estás, tu cuerpo va a funcionar al 100%. Eso es lo que siempre trato de hacer, estar enfocado y dar lo mejor de mí?, abundó

Algo fundamental por el poco tiempo que separa a los entrenamientos del Día Inaugural, pautado para la próxima semana

?Espero demostrar más de lo que ya ha visto la fanaticada (de Tigres) y darle la alegría de llegar a los playoffs y ganar el campeonato?, dijo esperanzado el oriental

