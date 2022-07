Secretario general de RN asegura que «el rechazo hace bastante rato que no tiene que ver con la izquierda ni la derecha»

Entornointeligente.com /

El diputado de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, aseguró que el rechazo es la opción que ha adquirido más fuerza debido a los «déficits» que a su juicio presenta la propuesta constitucional de la Convención. «Me quedo tranquilo con que Jorge Correa Sutil, Ricardo Lagos, Jaime Quintana y mucha más gente dice mire tenemos en esto una opción política mucho más profunda en el sector, cuando nosotros hacemos un compromiso, lo hacemos porque tenemos la profunda convicción que algunas cosas llegan a su hora», dijo el parlamentario. En respuesta, el diputado Gonzalo Winter planteó que «no están todos claros con respecto a cómo tendría que seguir el proceso constituyente», en caso de que gane el Rechazo, y sostuvo que «hay un desacuerdo completamente legitimo» en la derecha. Compartir Rectificar

Luego de que el Presidente Gabriel Boric afirmara el viernes pasado que en caso de que gane la opción Rechazo no se debería continuar con la Constitución de 1980, ya que «no representa un acuerdo social en Chile», sino que «tiene que haber un nuevo proceso constituyente» y, por ende, se debe convocar a una nueva elección de convencionales, el diputado de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, aseguró que «el rechazo hace bastante rato que no tiene que ver con la izquierda ni la derecha».

«¿Alguien se esperaba que a esta altura estuviéramos conversando esto? Creo que no, es porque el rechazo ha adquirido tal fuerza y eso es porque el 4 de septiembre la pregunta es si usted está de acuerdo o no con la propuesta de la Convención. Son tantos los déficits que la respuesta es no. Me quedo tranquilo con que Jorge Correa Sutil, Ricardo Lagos, Jaime Quintana y mucha más gente dice mire tenemos en esto una opción política mucho más profunda en el sector, cuando nosotros hacemos un compromiso, lo hacemos porque tenemos la profunda convicción que algunas cosas llegan a su hora», dijo el diputado de RN en el programa Mesa Central de Canal 13.

En respuesta al secretario general de RN, y repasando los dichos del Presidente Boric sobre la continuidad del proceso, el diputado Winter planteó que «no están todos claros con respecto a cómo tendría que seguir el proceso constituyente».

«Hay un sector de la derecha que inclusive cree que no se debería seguir. Me refiero al Frente Social Cristiano que tiene 15 votos en la Cámara y que también tuvo candidato presidencial. No digo que esa sea la representación de la derecha, digo que hay una diversidad de posiciones porque han dicho que habría que hacer un plebiscito, otros han dicho que debería ser el Congreso Nacional, algunos que debería ser una comisión de expertos. Hay un desacuerdo completamente legitimo», señaló el parlamentario.

Mientras que el senador de la Democracia Cristina, Matías Walker, sostuvo que «es mejor demorarnos unos meses más, pero tener una buena Constitución que sea la casa común de todos los chilenos y no una que comprometa la seguridad ciudadana, la paz y la gobernabilidad».

Finalmente, la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, «Yo creo que tenemos algunas diferencias con algunos partidos del Frente Amplio, porque eso de aprobar sin vacilaciones o sin matices no contribuye a que gane el Apruebo».

