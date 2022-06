Secretario de Salud de EEUU: Plan de Biden incluye a Venezuela, Nicaragua y Cuba

Entornointeligente.com /

Entrenar a medio millón de profesionales de la salud, es la prioridad de Estados Unidos para prevenir pandemias.

LOS ÁNGELES, EEUU — El secretario de Salud de EEUU, Xavier Becerra, aseguró que las nuevas iniciativas y programas de salud para el hemisferio anunciados por el presidente Joe Biden en el marco de la IX Cumbre de las Américas también deben incluir a Venezuela, Nicaragua y Cuba.

«Si dejamos fuera de estas iniciativas a ciertos pueblos o si no trabajamos bien con ciertos pueblos, esos pueblos pueden ser los primeros afectados, pero no van a ser los últimos afectados por una pandemia o algo como COVID», dijo el funcionario en entrevista con la Voz de América.

«Aunque tenemos a veces desacuerdo, lo que importa es saber que estamos enlazados y tenemos que trabajar juntos, porque la salud no tiene política, la salud tiene que estar ahí disponible para todos», agregó.

El secretario Becerra también explicó que el desarrollo del plan de salud para las Américas, para ayudar a prevenir y responder a futuras pandemias y emergencias, y que incluye la formación de 500.000 profesionales en la región, dependerá de las necesidades que expresen los líderes locales, y es la prioridad de Estados Unidos de «una iniciativa de todas Las Américas».

0:00 0:00:35 0:00 «Lo que sabemos bien es que hay partes en todos los países, incluyendo los Estados Unidos, donde hay comunidades que no tienen acceso a ese cuidado médico necesario, y allí queremos concentrar esos nuevos profesionales médicos», explicó Becerra.

Lecciones de la pandemia El funcionario también se refirió a las lecciones aprendidas tras la pandemia y cómo se debe trabajar con otras naciones para enfrentar los diferentes retos en salud.

«Hay que trabajar juntos con nuestros socios internacionales en las Américas para poder cumplir, porque sabemos bien que somos una comunidad ya muy integrada, y que uno puede venir de Argentina a los Estados Unidos o de los Estados Unidos a Argentina, y tenemos que estar seguros de que esas personas están sanas y seguras, protegidas contra la pandemia, contra el COVID», aseguró.

En los primeros meses de la pandemia, el envío de vacunas a la región tomó un poco de tiempo.

Al respecto, el secretario aseguró que se está trabajando en responder a una eventual demanda futura, pues aunque reconoce que cuentan con una fabricación óptima y la posibilidad de ayudar a otras comunidades.

«Si hay modo de conseguir la vacuna rápido y hay modos de tener la persona médica que puede ayudar a hacer ese contacto con esa persona que necesita la vacuna, vamos a tener éxito en salvar vidas», agregó.

0:00 0:00:44 0:00 Descargar 240p | 1,5MB 360p | 2,1MB 480p | 3,0MB 720p | 10,3MB 1080p | 8,9MB Becerra aseguró que se trabajará para que los países de la región tengan sus propias plantas de producción de vacunas, y para hacer que esa propuesta funcione cuentan con el compromiso de la compañía Pfizer.

Carlos Murillo, presidente regional de Pfizer para Latinoamérica, dijo a la VOA que la empresa tiene el pleno convencimiento de que en la región existe capacidad para hacerlo.

«Estamos convencidos que como región tenemos muchas oportunidades […] es comparable con lo que consigues en cualquier otra parte del mundo. También entendemos que es una región donde existe mucha oportunidad para hacer cosas», señaló Murillo.

0:00 0:00:35 0:00 Descargar 240p | 1,2MB 360p | 1,7MB 480p | 2,5MB 720p | 8,1MB 1080p | 7,5MB Vea la entrevista completa a continuación:

0:00 0:09:25 0:00 Descargar 240p | 21,9MB 360p | 29,7MB 480p | 43,5MB 720p | 145,7MB 1080p | 139,4MB [Con la colaboración de Karen Sánchez, VOA]

