Sech y Daddy Yankee tienen más de un millón de vistas en YouTube de su nuevo video

Han pasado solo unas horas desde que se lanzó el video del tema “Definitivamente”, de Sech y Daddy Yankee , y ya suma más de 1.5 millones de vistas y más de 11,000 comentarios en Youtube. noticias relacionadas Daddy Yankee y Sech lanzan ‘Definitivamente’, un tema que grabaron juntos Hermano de Sech pide disculpa por comentarios contra las tunas de Las Tablas Sech se para firme e impide que saboteen su ‘Bloke Summer Fest’ de Las Tablas “Ya salimos! Escúchala en tu plataforma digital favorita. Ya puedes ver el video en mi canal oficial de YouTube” , con este mensaje Daddy Yankee daba a conocer a sus 36.9 M seguidores de Instagram el lanzamiento de este nuevo tema. ” Dos palabras SON GRANDES, ellos dos juntos son geniales. Daddy Yankee te escucho desde los 3 años”; “La verdad hay que decirla : mi bebe siempre la rompe con las colaboraciones y el tem a”; y “Anoche en la radio escuché que había nueva canción del Big Boss, hoy al despertarme fue lo primero que busqué. DEFINITIVAMENTE fue una buena elección!!!”, son solo algunos de los cientos de mensajes que les dejaron a estos artistas. La letra de “Definitivamente” el chico le dice a la joven que si se llegan a ver que ni se saluden, que se olvide de que él existe. VEA TAMBIÉN: Daddy Yankee y Sech lanzan 'Definitivamente', un tema que grabaron juntos ” Definitivamente no te quiero ni ver, definitivamente esto murió bebé… “, dice una extracto de la canción. Daddy Yankee publicó otro video en su cuenta de Instagram y lo acompaño con este pie: “no te quiero ni ver!.. chao enero”. A este mensaje el panameño Sech le respondió: “Fuegooooooooooooo”. VEA TAMBIÉN: Critican a Shakira por su 'look' en la rueda de prensa del Super Bowl ” Definitivamente” fue escrita por Raymond Ayala (Daddy Yankee) y Carlos Isaias Morales (Sech), producida por NeKxum y Ovy y mezclada por Francisco Saldaña (Luny). Ver esta publicación en Instagram #Definitivamente no te quiero ni ver!.. chao enero Una publicación compartida de (@daddyyankee) el 31 Ene, 2020 a las 8:15 PST

