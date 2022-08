Seca: milhares de trutas mortas e retiradas de posto aquícola de Bragança

Entornointeligente.com /

Milhares de trutas foram retiradas e outras morreram por causa do calor e da falta de água no posto aquícola de Castrelos (Bragança), equipamento destinado à criação para repovoamento do peixe dos rios transmontanos .

A informação foi avançada esta terça-feira à agência Lusa por Sandra Sarmento, directora regional (Norte) do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), o organismo responsável pelo posto aquícola onde, desde 2008, é feita reprodução para repovoamento na região da conhecida truta dos rios de águas frias, como o Baceiro.

Este rio serve de captação de água para o posto, mas a seca causou uma redução do caudal e uma subida da temperatura da água. Estes dois factores obrigaram, em Julho, a esvaziar os tanques, com capacidade para fazer criação de 400 mil trutas por ano.

«Foi um processo complicado porque, efectivamente, a subida de temperatura foi muito significativa e isso trouxe as consequências associadas e obviamente tivemos que retirar os peixes», afirmou à Lusa Sandra Sarmento , à margem das comemorações dos 43 anos do Parque Natural de Montesinho , onde se encontra o posto aquícola.

A directora regional do ICNF explicou que as equipas levaram «o máximo de progenitores» que conseguiram para o outro posto aquícola do ICNF (situado no Marão) e colocaram «os juniores em meio hídrico para garantir a sua sobrevivência».

«Neste contexto, houve naturalmente alguns peixes que acabaram por morrer», declarou, sustentando que «a temperatura [da água] subiu porque as disponibilidades hídricas do rio e o teor de oxigénio desceram muito, e isso fez com que os peixes sofressem».

Sandra Sarmento indicou que esta ocorrência obrigará a fazer algumas adaptações no posto aquícola para prevenir situações como estas, que podem vir a ser «cada vez mais frequentes» devido às alterações climáticas .

Obrigará ainda a refazer o trabalho de recolha de progenitores em cada um dos rios da região, para voltar a haver condições para a continuidade do projecto de repovoamento e a preservação deste património — que, além do valor para a biodiversidade , é um activo económico ao nível da pesca e da gastronomia.

Investigador fala em situação inédita O trabalho realizado pelo ICNF neste posto aquícola é feito em colaboração com o Instituto Politécnico de Bragança (IPB). Amílcar Teixeira, investigador do IPB, diz à Lusa que o que aconteceu neste Verão no Baceiro é inédito em rios de montanha do Norte de Portugal.

«É uma situação que era típica dos rios do Sul, os rios temporários que normalmente secam durante o Verão. O que estamos a testemunha agora é, com estas ondas de calor, com as alterações climáticas, uma sucessão de eventos que levam a uma perda de biodiversidade», afirma.

O investigador concretiza que foram recentemente registadas, em rios regionais de águas frias como o Baceiro, o Rabaçal ou o Tuela, temperaturas na ordem dos 25 graus, que estão » no limite da tolerância da espécie [truta]».

«Significa isto que, se continuarmos a ter muitos eventos destes , pode ser que a espécie não encontre condições. Quem diz a truta diz outras espécies muito sensíveis a variações da temperatura, que vão desaparecer destes ecossistemas», diz.

Outro problema que Amílcar Teixeira tem constatado prende-se com a vegetação ribeirinha, nomeadamente os amieiros , que estão a morrer e «são fundamentais para a preservação do regime térmico das águas, a manutenção de águas mais frias».

Acrescem ainda as consequências dos incêndios, com cinzas a serem arrastadas para o rio após trovoadas com precipitação intensa.

Amílcar Teixeira, que se tem dedicado ao estudo dos rios, diz que é urgente adoptarem-se medidas de prevenção, a começar por equipas multidisciplinares que abordem esta temática. Para o investigador do IPB, mais importante do que começar a fazer novas barragens é apostar em culturas agrícolas que resistam com menos água, ou substituir jardins e relvados por plantas que não consumam tanta água (e utilizar águas residuais para regar essas mesmas plantas).

Amílcar Teixeira diz ainda que é preciso atacar um problema antigo e proceder à substituição das condutas de transporte da água para abastecimento, onde «há imensas perdas de água».

O investigador fala similarmente da dessalinização da água do mar , que é importante para fazer face a desafios futuros, e alerta para «o comportamento das pessoas na forma como usamos a água». «Há países como Israel ou a Austrália que vivem com a seca e não têm problemas porque sabem governar a água devidamente», diz.

