Sebastián Marset buscó ayuda de embajador paraguayo tras su detención en Dubái

El supuesto narcotraficante fue detenido en Dubái el 10 de setiembre del 2021, con un pasaporte de contenido falso. Tras su detención, Sebastián Marset pretendía que Ángel Ramón Barchini, en ese entonces embajador paraguayo en Emiratos Árabes Unidos, interceda ante las autoridades locales para su liberación, según se revela en el informe de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU) que dio pie a la operación A Ultranza Paraguay.

Según el informe de Inteligencia, para conseguir su objetivo, Sebastián Marset acudió a su aliado Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, y a los contactos políticos de este, para intentar que el embajador paraguayo en Emiratos Árabes Unidos viaje hasta Dubái y diga que el uruguayo actuó de buena fe a la hora de tramitar el pasaporte.

Las conversaciones que rescata el informe señalan que el propio Consulado (aparentemente de Uruguay ) le había dado a Marset la recomendación de que convenza a Barchini para que este «hable por él». No obstante, no se detalla si finalmente hubo algún tipo de intervención diplomática, aunque algunas fuentes a las que accedió Última Hora hablan de que sí hubo gestiones.

La charla entre Miguel Insfrán y Sebastián revela que el plan era pedir a Barchini que se presente ante las autoridades de Dubái y diga que Marset era de Paraguay, que tenía su cédula, residencia y que el pasaporte le dio un gestor que lo estafó.

«El embajador va a estar mañana en Dubái, el embajador de Paraguay. Se llama Ángel Barchini, él es embajador, él quiere hablar con el abogado y con tu señora para que le explique», le dice Insfrán a Sebastián para luego agregar que se debe plantear bien y decirle al diplomático que fue «una víctima y que el gestor a vos te cagó y te mintió, vamos a ver si, diplomáticamente, él puede pedir al fiscal a ver qué dice, no está mal ir a hablar».

pasaporte.png Marset fue detenido en Dubai en setiembre del 2021 por utilizar un pasaporte de contenido falso.

Foto: Gentileza. El 19 de setiembre del 2021, en uno de los reportes que Insfrán le hace a Marset, Tío Rico le comenta que «la gente del Consulado no va a poder decir que el pasaporte es legal, ya está asegurado que el documento es falso». Entonces, la información sobre su detención había salido en los medios de comunicación.

El informe de Inteligencia revela que Marset y sus aliados manejaban la información de que el entonces embajador en EAU iba a viajar hasta Dubái para una expo y pretendían aprovechar la ocasión para que este los «ayude».

Barchini dice que no medió, pese a pedidos El ex embajador paraguayo ante Qatar, Ángel Ramón Barchini, aseguró a Última Hora que no intercedió el año pasado por el supuesto narco uruguayo Sebastián Marset, cuando fue detenido por tener un pasaporte paraguayo falso en Dubái. Admitió que recibió «muchos llamados», pero se remitió a decirles que hablen con el embajador de Uruguay.

Barchini sostuvo ayer que él se enteró de este caso por los medios, que decían que un ciudadano uruguayo tenía pasaporte paraguayo falsificado. «Yo estaba en Doha, Qatar. Me llamó la atención y empecé a investigar si realmente era un pasaporte paraguayo el que habían usado porque era un ciudadano uruguayo», recalcó.

Puntualizó que Cancillería le dijo que Migraciones informó que el pasaporte usado es falsificado. «Entonces, le comunico esto a mi colega en Qatar, el embajador uruguayo Jorge Seres, para que tome conocimiento de que hay un ciudadano uruguayo que cayó preso por utilización de pasaporte paraguayo falso», detalló.

cónsul dubai.png Parte de las conversaciones entre Marset y Miguel Insfrán, cuando el uruguayo estaba detenido por el uso del pasaporte ilegal.

El ex embajador remarcó que fue lo único que hizo, porque se enteró a través de la prensa que raramente un uruguayo usó pasaporte falsificado y más cuando decían que era jugador de fútbol. «Yo soy amante y seguidor del fútbol, pero nunca escuché nada de este señor», enfatizó.

Aseguró categóricamente que no es cierto que haya hecho gestión alguna por el detenido. «No es cierto. Me llamaron mil personas por el ‘valor’ este, pero dije que hablen con el embajador uruguayo a través del Consulado, porque el embajador no se ocupa de cuestiones (de este tipo) cuando cae preso un delincuente», enfatizó.

Los llamados El hoy precandidato cartista no comentó sobre quiénes le llamaron para interceder por el ahora prófugo. Asimismo, Barchini consideró imposible que Marset haya estado utilizando el mismo documento por mucho más tiempo . «No creo eso, cómo no va a tener problemas si es apócrifo el pasaporte», remarcó.

Ángel Ramón Barchini fue nombrado como embajador por el gobierno de Horacio Cartes, en agosto del 2014.

Hace unos meses, el mismo renunció a la representación diplomática para formar parte de la lista de precandidatos a la Cámara de Diputados por Honor Colorado.

El informe no concluye si es que finalmente algún diplomático paraguayo intentó ayudar al supuesto narco. Todos los planes de Sebastián Marset de regresar a Paraguay, tras el inconveniente en Dubái, quedaron frustrados luego de que el 23 de setiembre del 2021, este fue alertado de que el Comando Tripartito lo estaba investigando.

barchini.jpg Ángel Ramón Barchini es precandidato a la Cámara de Diputados por el movimiento liderado por el ex mandatario Horacio Cartes, quien lo nombró Emabajador en el 2014.

Finalmente, Marset decidió acudir a sus contactos en Uruguay para conseguir un pasaporte y tras obtenerlo salió en libertad. Este ya no regresó a Paraguay, donde cuenta con orden de captura por la operación A Ultranza.

Sebastián Enrique Marset Cabrera es un joven de 31 años que se dedicó a la música como cantante, compositor y productor, además de ser organizador de varios conciertos.

También formó parte del plantel del Club Deportivo Capiatá y es investigado como jefe de una organización criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero a nivel internacional.

A Ultranza Paraguay La operación A Ultranza Paraguay es considerada como el mayor golpe contra el crimen organizado en el país. Se realizaron unos 200 allanamientos y se incautaron de bienes por un valor superior a los USD 100 millones.

Si bien el golpe económico a la estructura fue considerable, solo un poco más de una decena de personas fueron detenidas, mientras los principales cabecillas de la organización siguen prófugos. Datos a los que accedió Última Hora, ubican al cabecilla de la organización, Sebastián Marset, en Mozambique.

Realizan allanamiento de A Ultranza PY_Realizan allanamiento de A Ultranza PY (1)_34525358.jpg Narcotráfico. El informe destaca el operativo A Ultranza Py con apoyo de la DEA.

La investigación se llevó a cabo por más de dos años, donde se indagó el esquema integrado por organizaciones criminales conformadas y preexistentes dentro del continente sudamericano. Se estima que más de 20 toneladas de droga pasaron por el país.

La organización desmantelada está vinculada a la incautación de tres cargas de cocaína en Europa. Entre ellas 1.131 y 10.946 kg en Bélgica y 4.174 kg en Países Bajos. Asimismo, se vincula al grupo criminal con la incautación de 1.344 kg de cocaína en el Chaco y 3.416 kg en Fernando de la Mora. También se habla de incautaciones de droga en Uruguay.

Además de proveer de logística para el transporte internacional de drogas, los grupos criminales facilitaban la circulación de millonarias sumas de dinero dentro del sistema financiero nacional e internacional.

